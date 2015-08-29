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ABD'den Türk jetlerinin koalisyon operasyonlarına katılımı hakkında açıklama

'Türkiye'nin katılımı ortak düşmanımızı geriletme ve yenilgiye uğratma kapasitemizi güçlendirmektedir'

29 Ağustos 2015 21:13

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların, dün gece gerçekleştirilen hava operasyona katılarak IŞİD mevzilerini vurduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'da bugün bir açıklama yaparak, "Savaş uçaklarımız Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı yürütülen Özgün Kararlılık Harekatı çerçevesinde devam eden hava operasyonlarına katılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetleri dün gece koalisyonun IŞİD teröristlerine yönelik koordineli hava operasyonlarına katılmıştır. Türkiye'nin koalisyon hava operasyonlarına katılımı ortak düşmanımızı geriletme ve yenilgiye uğratma kapasitemizi güçlendirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde, ABD ile varılan ortak mutabakatın ardından Türk jetlerinin koalisyona ait savaş uçakları ile birlikte ilk kez IŞİD hedeflerini vurduğunu duyurdu. Dünya basını, Türk jetlerinin koalisyon güçleriyle IŞİD hedeflerine yönelik ilk saldırısını "son dakika" olarak duyurdu. Dünya ajansları haberi Türkiye Dışişleri'nin açıklamasını baz alarak verdi. Uluslararası ajansların geçtikleri ilk haberler şöyle: 

Assocıated Press: Türkiye, jetlerinin, Suriye'de IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bir parçası olarak ilk hava saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Reuters: Türk jetleri, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı saldırılarında ilk kez yer alıyor.

AFP: Türk uçakları Suriye'de ilk kez koalisyonla IŞİD'i bombalıyor.

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