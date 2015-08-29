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Türk jetleri ilk kez koalisyon uçaklarıyla birlikte IŞİD hedeflerini vurdu

Dışişleri Bakanlığı, hava kuvvetlerinin dün akşamdan bu yana koalisyon uçakları ile birlikte IŞİD'e karşı ortak hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu

29 Ağustos 2015 18:41

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile varılan ortak mutabakatın ardından Türk jetlerinin koalisyona ait savaş uçakları ile birlikte ilk kez IŞİD hedeflerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada "Savaş uçaklarımız, bu çerçevede, Koalisyon'a ait savaş uçaklarıyla birlikte, Suriye’de belirlenen ülkemiz güvenliğine de tehdit oluşturan DEAŞ hedeflerine karşı dün akşamdan itibaren ortak hava harekatı gerçekleştirmeye başlamıştır" denildi. 

Konuyla ilgili Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve ABD arasında DEAŞ’la mücadele konusundaki mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde alınan kararlar hakkında kamuoyuna bilgi sunulmuştu.

Türk Hava Kuvvetlerinin Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı yürütülen Özgün Kararlılık Harekatı çerçevesinde devam eden hava operasyonlarına katılımına ilişkin teknik nitelikteki belge de ABD ile 24 Ağustos 2015 tarihinde imzalanmıştı.

Savaş uçaklarımız, bu çerçevede, Koalisyon'a ait savaş uçaklarıyla birlikte, Suriye’de belirlenen ülkemiz güvenliğine de tehdit oluşturan DEAŞ hedeflerine karşı dün akşamdan itibaren ortak hava harekatı gerçekleştirmeye başlamıştır.

Terör örgütleriyle mücadele, Türkiye bakımından öncelikli bir ulusal güvenlik konusudur. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Türkiye, 2013 yılından bu yana terör örgütleri listesine aldığı DEAŞ'tan kaynaklanan terör tehdidinin bertaraf edilmesine  yönelik  çabalara aktif desteğini ulusal düzeyde ve Uluslararası Koalisyon bünyesinde kararlılıkla sürdürecektir.

 

Uluslararası haber ajansları nasıl duyurdu?

 

Dünya basını, Türk jetlerinin koalisyon güçleriyle IŞİD hedeflerine yönelik ilk saldırısını "son dakika" olarak duyurdu. Dünya ajansları haberi Türkiye Dışişleri'nin açıklamasını baz alarak verdi. Uluslararası ajansların geçtikleri ilk haberler şöyle: 

Assocıated Press: Türkiye, jetlerinin, Suriye'de IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bir parçası olarak ilk hava saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Reuters: Türk jetleri, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı saldırılarında ilk kez yer alıyor.

AFP: Türk uçakları Suriye'de ilk kez koalisyonla IŞİD'i bombalıyor.

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