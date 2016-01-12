ABD'den Sultanahmet saldırısına kınama

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısın ardından açıklama yapan ABD yönetimi, hain saldırının Türk ve yabancı turistleri çeken İstanbul’un tarihi mekanında meydana geldiğini belirterek, dualarının saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlarla olduğunu kaydetti.

Sultanahmet’te meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınayan yazılı açıklamasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, “ABD, İstanbul’da bugün meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor. Bu saldırı karşısında NATO üyesi ve IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonun değerli bir üyesi olan Türkiye’nin yanında yer alıyoruz ve teröre karşı mücadelede destek ve işbirliğimizin süreceğini bildiriyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Saldırıda hayatına kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Kirby, "ortak tehditleri olan terörizmle mücadelede NATO müttefiki ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olan Türkiye ile çalışmaya yönelik güçlü taahhütlerini" yineledi.