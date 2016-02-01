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Dünya

ABD'den PYD'ye "sizi görmezden gelmiyoruz" ziyareti

PYD, BM öncülüğünde başlaması öngörülen Cenevre görüşmelerine davet edilmemişti

01 Şubat 2016 12:08

ABD’li üst düzey diplomat Brett McGurk ve beraberindeki heyetin, Rojava’ya giderek, Cenevre görüşmelerine davet edilmeyen Demokratik Birlik Partisi (PYD) yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Diken'de yer alan habere göre; İngiliz ve Fransız yetkililerin de katıldığı toplantıda IŞİD’le mücadele konuşuldu.

PYD, geçen Cuma BM öncülüğünde başlaması öngörülen Suriye görüşmelerine davet edilmemiş, Eş Başkan Salih Müslim ve beraberindekiler de Cenevre’den ayrılmıştı.

Başkan Barack Obama’nın IŞİD’le Savaş Koalisyonu Temsilcisi McGurk, PYD’nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcileriyle Rojava’da biraraya geldi.

"PYD’yi görmezden gelmiyoruz"

ABD’de yaşayan gazeteci Mutlu Civiroğlu’na göreyse McGurk’ın ziyareti, Cenevre’ye davet edilmeyen Kürtlere “Sizi görmezden gelmiyoruz, sürecin parçasısınız” mesajı vermek için gerçekleştirildi.

Kürt kaynaklar söz konusu toplantının, bölgedeki pek çok gelişme üzerinde etkili olacağını belirtirken, ABD’li bir yetkili McGurk’ın iki günlük ziyaretinin IŞİD’e karşı koalisyonun genişletilmesi için çabaların artırılması amacıyla olduğunu bildirdi.

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