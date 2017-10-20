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ABD'den 'Öcalan posteri' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka'da açılan Öcalan posteriyle ilgili ABD'ye tepki göstererek, "Her şeyin karşılığı var" demişti

20 Ekim 2017 22:25

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Dana White, Abdullah Öcalan'ın posterinin IŞİD'den kurtarılan Rakka'daki meydana asılmasıyla ilgili soruya, “DSG ile çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Pentagon sözcüsü White, ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Ajansı muhabiri toplantıda, "YPG veya DSG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK'nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden ABD'nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?" diye sordu.

Pentagon sözcüsü White, yanıtında "Biz orada DSG ile çalışıyoruz. IŞİD ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız IŞİD'e karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CENTCOM: Onaylamıyoruz

Hürriyet ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), "Bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz" açıklaması yaptığını duyurdu.

IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka, 4 aylık bir operasyonla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün D-8 Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rakka'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Hadi buyurun. Lafa geldiği zaman 'PKK terör örgütüdür' diyorsun. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra da kalkıp da bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki her şeyin bir karşılığı vardır” diye konuşmuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan ABD'ye 'Öcalan posteri' tepkisi: Her şeyin karşılığı var!

 

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