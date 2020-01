ABD'den IŞİD'in sıkıştırdığı ÖSO'ya havadan mühimmat yardımı

IŞİD’in kuşattığı Azez-Mare hattında savaşan ÖSO’ya ABD ilk yardımı havadan yaptı. Muhaliflerin aldığı yardımların görüntüleri ortaya çıktı. Muhalifler bölgede 200 bin sivilin tehlikede olduğunu belirterek, yardımın artırılmasını istedi.

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre, IŞİD’in yüklendiği Halep’in kuzeyindeki Azez-Mare hattındaki muhalifler zor durumda olduklarını bildirerek acil yardım çağrısı yaptı. Türkiye’nin, kırmızı çizgisi olan bölge için savaşan muhaliflere destek verilmesini istediği belirtildi. ABD koalisyonla bölgede hava operasyonları düzenlemeye başladığı 2 yıldan beri ilk kez, 2 Haziran’da 3 kasa mühimmatı paraşütle indirdi.

Uçaklar İncirlik’ten

Adana’daki İncirlik Üssü’nden kalkan kargo uçaklarıyla Mare’ye indirildiği belirtilen silah yardımlarıyla ilgili konuşan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Sultan Murad Tugayları’ndan üst düzey bir komutan “Şu anda bölgede durum oldukça kötü. IŞİD Azez’e iki kilometre yaklaştı. Şu anda saldırmıyorlar ama bölgede her an her şey olabilir. Önceden yaklaştıklarında aramızda cephe açtığımız bir köy olurdu. Ama artık onlarla Azez arasında bir köy de yok. Bir de Azez’in merkezinde şu anda 200 bin insan var. Yaşanacak büyük bir çatışma tehlikeli olur” dedi.

“PYD’yle de savaşıyoruz”

IŞİD’in kuşatması arttıkça mühimmat talebinde ısrarcı olduklarını belirten komutan “En sonunda bu yardımlar ulaştı, ama daha çok yardıma ihtiyacımız var. Bu bölge muhaliflere Suriye’ye açılan çok önemli bir koridor. Ayrıca sadece IŞİD değil, Afrin hattında PYD ile de çatışıyoruz” dedi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ABD’nin mühimmat yardımını doğruladı. ABD uçaklarının paraşütle gönderdiği kasalarda, silah olmadığı, sadece Bixi, Roket ve Kaleşnikof mermisi olduğu belirtildi.

Rakka yolu kesildi

Muhalifler, IŞİD’in ABD yardımlarla ilgili “Kafirden yardım alıyorlar” propagandası yaparak taraftar toplamaya çalıştığı da ifade ediliyor. Suriye’de, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve IŞİD’in ‘Avrupa kapısı’ olarak gördüğü Mınbiç’e yönelik 1 Haziran’da başlatılan operasyon devam ederken, IŞİD için stratejik önemi olan Til Um Serrac Tepesi IŞİD’ten alınmasıylı Minbic- Rakka karayolu kesildi. IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin zaman zaman toplantılar düzenlediği korunaklı Til Um Serrac Tepesi’nin alınması ve Mınbiç-Rakka yolunun kesilmesi ile IŞİD’e büyük darbe vurulurken, Minbic Askeri Meclisi sözcüsü Şervan Derviş, “Özgür Mınbic’e az kaldı” dedi.

Türkiye’nin güvenli bölgesi IŞİD’in hedefi nasıl oldu?

IŞİD, başkent ilan ettiği Rakka’yı hedef alan ABD operasyonuna, Azez-Mare hattına saldırarak karşılık verdi. IŞİD Halep’in kuzeyindeki Mare şehri yakınlarındaki bazı köyleri ele geçirdiği, bölgeyi tamamen kuşattığını bildirildi. IŞİD ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar başladı. Özetle ABD ve YPG, IŞİD’e, IŞİD Türkiye’nin güvenli bölgesine ve desteklediği muhaliflere saldırdı. ÖSO güçleri ile IŞİD arasındaki çatışmalar sürüyor. IŞİD, Azez’e 2 kilometre yaklaştı ve muhaliflerle arasında köy kalmadı.