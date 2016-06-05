“Suriye Ordusu ve YPG iki koldan Rakka'ya girdi”

Suriye ordusunun, terör örgütü IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya güney batı tarafından girdiği, YPG güçlerinin de kuzeyden Rakka'ya saldırılarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu (SOHR), Suriye ordusunun, güney batıdan Rakka'ya saldırarak stratejik öneme sahip ülkenin en büyük barajının da bulunduğu Tabka'ya girdiğini öne sürdü. Baraj Rakka kentinin 40 kilometre yakınında ve YPG güçlerinin Mayıs ayında başlattığı saldırıda askeri hedefler arasında bulunuyor. Tabka kentinin Rakka ile Halep çevresnde IŞİD kotrolünde olan bölge arasında bağlantı noktası olduğu belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu Şefi Rami Abdel, Rusya hava gücü saldırılarıyla desteklenen Suriye ordusu birliklerinin 2014 yılı Ağustos ayından bu yana ilk defa Rakka eyaletine girdiğini söyledi.

Suriye Ordusunun Rakka ya saldırısının son günlerde IŞİD mevzilerine karşı girişilen üçüncü büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Irak'ta ordu güçleri Falluce kentini geri almak üzere saldırı başlatırken, Kürtler ve Araplardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri de Türkiye sınırının güneyindeki Menbiç kentine saldırı başlatmışlardı.