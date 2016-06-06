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Dünya

Rusya: 200'den fazla El Nusra militanı Türkiye sınırını geçip Suriye ordusuna saldırdı

Rusya, teröristlere silah taşıyan TIR'ları görüntülediğini ileri sürdü

06 Haziran 2016 11:50

Suriye'nin Türkiye'ye yakın bölgelerinde çatışmalar hızlanırken, Moskova yeni bir iddia ortaya attı. DHA'da yer alan habere göre, Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi, El Nusra'nın 200'den fazla üyesinin yasadışı olarak Türkiye sınırını geçip Suriye ordu birliklerine saldırdığını öne sürdü. 

Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan raporda, “Uluslararası terör örgütü El Nusra'nın 200'den fazla üyesi, Beysun yerleşim birimi yakınlarında yasa dışı olarak Türkiye sınırını geçtikten sonra Suriye ordu birliklerinin mevzilerine saldırdı" dendi.

RIA Novosti ajansı ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait insansız hava araçlarının, Türkiye'den Suriye'nin Halep ve İdlib bölgelerindeki teröristlere silah taşıyan TIR konvoylarını görüntülediğini ileri sürdü.
 

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