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Dünya

ABD'den 'gemi krizi'ni çözen İran'a teşekkür

John Kerry: İranlı hükümet yetkililerine işbirliği yaptıkları ve hızlı bir biçimde yanıt verdikleri için teşekkür etmek istiyorum

13 Ocak 2016 22:18

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İranlı hükümet yetkililerine ABD askerlerinin salıverilmesi konusunda işbirliği ve hızlı müdahaleleri için teşekkür etti. ABD donanmasına ait iki gemi, navigasyon sistemlerinde çıkan bir sıkıntı sebebiyle İran karasularına sürüklenmiş, ABD'nin gelecekte "benzer hataların" yapılmayacağı konusunda garanti vermesinin ardından gemi personeli ülkelerine gönderilmişti.

İran ve ABD arasında yaşanan krizin "Barışçıl ve resmi yollarla" çözülmüş olmasından memnuniyetini dile getiren Dışişleri Bakanı John Kerry benzer bir olayın birkaç yıl önce de yaşandığını hatırlattı ve "Bu sabah askerilerimiz güven içerisinde ülkemize dönmüştür. İranlı hükümet yetkililerine işbirliği yaptıkları ve hızlı bir biçimde yanıt verdikleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi. 

"Diplomasi ülkeleri güvende ve barış içinde tutmanın bir kanıtıdır" diyen ABD Dışişleri Bakanı Kerry, İran’ın Erak kentindeki nükleer reaktörün de devre dışı bırakıldığını ifade etti. İranlı yetkililerin kendilerine bilgi verdiğinin altını çizen Kerry, "Erak’taki nükleer reaktörün üzerine beton dökülerek kapatıldı" dedi.

Dışişleri Bakanı, sığınmacı krizinin sadece Suriye ve Irak’ın sorunu olmadığını bu problemin geniş bir coğrafyayı kapsadığının altını çizdi. Kerry, sığınmacıları ülkelere kabul ettikten sonra, eğitim, kalacak yer ve alt yapı çalışmaları için bütün dünyanın iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin mülteci kabul programını El Salvador, Guetamala ve Honduras’ı da kapsayacak şekilde genişletildiği açıkladı. 

 

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