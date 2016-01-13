ABD: Donanmamızdaki 2 gemi İran'ın gözetiminde

İran'ın ABD'nin iki donanma gemisine el koyduğunu açıklayan ABD Savunma Bakanlığı, donanma gemisinde çalışan 10 personelin ivedilikle görevine geri döneceğine dair İran'dan güvence aldıklarını aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İran'la donanma gemilerine ilişkin sorunun çözülmesi yönünde çalışmaların sürdüğü duyuruldu. Pentagon sözcüsü Peter Cook, Associated Press’e yaptığı açıklamada, gemilerle iletişimin Kuveyt ve Bahreyn arasında koptuğunu belirtti. Cook, “İran’la iletişime geçtik ve mürettebatın ve gemilerin düzgün şekilde döneceği yönünde garanti aldık” dedi.

ABD’li yetkiler, sıkıntının Basra Körfezi’nin ortasında bulunan Farsi adası yakınlarında gerçekleştiğini, mekanik bir sıkıntı yaşayan geminin karaya vurduğunu belirtti. Pentagon İran'dan gemi personelinin kısa süre içinde yolculuklarına devam edeceğine dair güvence aldıklarını belirtti.

ABD'li yetkililer de bu haberi doğrulayarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ABD'li mevkidaşı John Kerry'e kısa süre içinde gemi personelinin yolculuğuna devam edeceğine dair açıklamasını aktardı.

Ne olmuştu?

ABD Donanması, 3 gün önce İran'a ait bir savaş gemisinden geçen ay bir ABD uçak gemisinin "çok yakınında" güdümsüz roket fırlatıldığını gösteren bir video yayınladı.

Videonun başlangıcındaki yazıda, roketlerin fırlatıldığı yerin uluslararası deniz trafiğine açık olduğu, o sırada bölgede Amerikan Donanması'ndan iki gemi, Fransa'ya ait bir fırkateyn ve bazı ticari gemilerin bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı, olayı ilk olarak geçen ay sonunda açıklamış, İran gemisinin roketleri fırlatmadan 23 dakika önce telsiz yoluyla canlı atış tatbikatı hakkında duyuru yaptığını iddia etmişti. İran ise Amerikalı yetkililerin "provokatif" şeklinde nitelendirdiği olayı reddetmiş, bunun "psikolojik harbin bir parçası" olduğunu savunmuştu.