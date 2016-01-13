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Dünya

ABD özür diledi; İran denizcileri serbest bıraktı

İran, içinde 10 askerin bulunduğu iki Amerikan botuna el koymuştu

13 Ocak 2016 14:27

İran Devrim Muhafızları, gözaltına aldıkları 10 ABD'li denizciyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

Tasnim haber ajansının haberine göre; Askerlerin, ABD'nin özür dilemesinin ardından serbest bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, "Teknik ve operasyonel incelemeler, İran sularına girişin kasıtsız olduğuna işaret etti" denildi. Devrim Muhafızları, ABD'nin kendilerine, gelecekte "benzer hataların" yapılmayacağı konusunda garanti verdiğini de ifade etti. 

İran'ın Basra Körfezi'nde iki Amerikan askeri botuna el koyması ve Devrim Muhafızları'nın botlardaki 10 kişiyi sorgulaması iki ülke arasında kriz yaratmıştı. 

Devrim Muhafızları, bu sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, konunun "çözülme aşamasında olduğunu" ve botlardaki navigasyon sisteminin bozulmasının, ABD'li askerlerin İran sularına girmesine yol açtığını belirtmişti. Muhafızlar, sorgulanan 10 kişinin 'muhtemelen serbest bırakılacağını' duyurmuştu. 

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