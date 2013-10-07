ABD'den Esad'a övgü

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'nin kimyasal silahlarının imhası sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Hafız el-Esed'in anlaşmaya uyduğu için övgüyü hak ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Endonezya'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süreç rekor denebilecek kadar kısa bir zaman içinde başladı. Rusya'ya işbirliği için Suriye 'ye de gösterdikleri uyum için minnettarız" dedi.

Suriye rejimi övgüyü hak ediyor

Kerry, "Bence dün, yani BM kararının kabulünden sadece bir hafta sonra bazı kimyasal silahların imhasına başlanması fazlasıyla önemli. Açık konuşacağım, Suriye rejimi bunun için övgüyü hak ediyor. Bu iyi bir başlangıç ve biz iyi bir başlangıcı memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Rus mevkidaşı Lavrov'un Suriye'de barış seçeneklerinin görüşüleceği Cenevre 2 Konferansı için tarih belirleme çağrısına destek verdiğini de ifade eden Kerry, kasım ayının ikinci haftası civarı toplanılabileceğini belirtti.

İran cephesinde gelişmeler ne olursa olsun Rusya'yla görüşmelerin bir sonraki aşamasında füze kalkanı konusunun değerlendirilebileceğini de ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, İran'dan da nükleer açmazdan çıkış için yeni teklifler beklediklerini vurguladı.