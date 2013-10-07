T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den Esad'a övgü

John Kerry, 'Kimyasalların teslim süreci rekor denebilecek kadar kısa bir zaman içinde başladı. Rusya'ya işbirliği için Suriye 'ye de gösterdikleri uyum için minnettarız' dedi

07 Ekim 2013 13:23

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'nin kimyasal silahlarının imhası sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Hafız el-Esed'in anlaşmaya uyduğu için övgüyü hak ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Endonezya'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süreç rekor denebilecek kadar kısa bir zaman içinde başladı. Rusya'ya işbirliği için Suriye 'ye de gösterdikleri uyum için minnettarız" dedi.

 

 

Suriye rejimi övgüyü hak ediyor

 

Kerry, "Bence dün, yani BM kararının kabulünden sadece bir hafta sonra bazı kimyasal silahların imhasına başlanması fazlasıyla önemli. Açık konuşacağım, Suriye rejimi bunun için övgüyü hak ediyor. Bu iyi bir başlangıç ve biz iyi bir başlangıcı memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

Rus mevkidaşı Lavrov'un Suriye'de barış seçeneklerinin görüşüleceği Cenevre 2 Konferansı için tarih belirleme çağrısına destek verdiğini de ifade eden Kerry, kasım ayının ikinci haftası civarı toplanılabileceğini belirtti.

İran cephesinde gelişmeler ne olursa olsun Rusya'yla görüşmelerin bir sonraki aşamasında füze kalkanı konusunun değerlendirilebileceğini de ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, İran'dan da nükleer açmazdan çıkış için yeni teklifler beklediklerini vurguladı.

ETİKETLER

abddışişleri bakanıjohn kerryövgüesadkimyasalteslimsüreçsuriyerusyasergey lavrov

İlgili Haberler

BM'de Suriye'de kimyasal kullanımı kınandı, silahların imhası onaylandı

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin daha önce üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye karar tasarısı, 15 üyenin oy birliğiyle kabul edildi

Esad: Kimyasal silahları biz de istemiyoruz

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye'nin BM Güvenlik Kurulu'nun onayladığı karara uyacağının sinyalini verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24