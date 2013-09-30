Esad: Kimyasal silahları biz de istemiyoruz



İtalyan televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, BM Güvenlik Konseyi'nin, 'Suriye'nin kimyasal silahlarının imhası' kararı için, "Biz tasarı onaylanmadan önce kimyasal silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzalamıştık" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad , İtalyan televizyonu Rai News 24'e konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı, Suriye'deki kimyasal silahlarının imhasına ilişkin kararı değerlendiren Esad, Suriye'nin karara uyup uymayacağına ilişkin soru üzerine, “Biz bu karar tasarısı henüz onaylanmadan, kimyasal silahların elde edilmesi ve kullanılmasını yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzalamıştık” dedi.

Esad, “2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortadoğu 'nun bu tip silahlardan arındırılmasını önermişti. Bizim tüm bu şartlara uymamız gerektiği çok açık” ifadelerini kullandı.

“Bu aslında bizim istediğimiz bir şey, kararla ilgisi yok. Gerçekte bu bizim niyetimiz” diyen Esad, Suriye'nin BM Güvenlik Kurulu'nun onayladığı karara uyacağının sinyalini verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cuma günü, Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesini öngören karar tasarısını oybirliğiyle onaylamıştı.

İlk heyet, bugün Suriye'ye gidiyor

Bu arada Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılma sürecini izleyecek uzmanların çalışma planı da netlik kazanmaya başladı. İlk aşamada kimyasal silah üretiminin durdurulmasının sağlanmasına öncelik verecek olan uzmanlar, söz konusu silahların imhasıyla ikinci aşamada ilgilenecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde gazetecilere bilgi veren ancak güvenlik gerekçesiyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanları, denetlenmesine öncelik verilecek çalışmanın kimyasal silah üretiminde kullanılan donanımların, uygun olan her türlü yöntem kullanılarak, 1 Kasım'a dek ortadan kaldırılması olduğunu belirtti.

Uzmanlar, bu çalışmaların, karıştırma ekipmanlarının balyozlarla ezilmesi, kimyasal silah saldırısında kullanılabilecek roketlerin havaya uçurulması, boş kovanların üzerinden tankla geçilmesi ya da betonla doldurulması veya makinelerin işleyemez duruma getirilmesi gibi aşamaları içerebileceğini söyledi.

Bugün Suriye'ye hareket edecek ilk uzman heyetinin 20 kişiden oluştuğu, ekibin çalışmalarına salı günü Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarıyla görüşerek başlayacağı ve planın bu aşamada detaylandırılacağı belirtildi.

İlk heyetin çalışmalarının tamamlamasının ardından, Suriye'ye yeni uzman gruplar gönderilecek ve imha çalışmalarının izlenmesine başlanacak. Bu aşamada, kimyasal silahların nerede imha edileceğine de karar verilecek. Kimi uzmanlara göre, bu süreç daha fazla zaman alacak ve daha maliyetli olacak.

Kimyagerler, askeri uzmanlar ve sağlık personelinden oluşan uzman heyetlerinin korunmasını, BM'nin de desteğiyle ağırlıklı olarak Suriye hükümeti üstlenecek.

KSYÖ İcra Konseyi üyeleri dün Suriye'den bir hafta içinde silahlara ilişkin ayrıntılı bilgi vermesini istemiş ve BM tarafından belirlenen uzman heyetinin 1 Ekim'de bu ülkedeki çalışmalara başlamasını kararlaştırmıştı. Bu kapsamda ilk çalışmanın 1 ay süreceği ve 1 Kasım'a kadar silahların üretim araçlarının imha edileceği belirtilmişti.