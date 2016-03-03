ABD'den AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül kararına uyma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Mark Toner, çarşamba günkü basın toplantısında, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün serbest bırakılmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtip onların davasını ‘’yakından takip etmeye devam edecekleri’’sözünü verdi. Sözcü Toner, "Türk liderlerin mahkemenin kararına saygı duyması çağrısında bulunur musunuz?" sorusuna, "evet" yanıtını verdi. "Sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasayı çiğneyip çiğnemediğine dair soruları ise yanıtsız bırakmayı tercih ettiğini dile getirerek “herhangi bir hükümet basın özgürlüğünü kısıtlamaya kalkınca her zaman hassasiyet gösteririz” ifadesini kullandı.



Karara uyulması çağrısında bulunan sözcü “Açık konuşmak gerekirse biz, Anayasa Mahkemesi’nin bu iki gazeteciye yönelik, dava öncesi gözaltıyı iptal eden kararını olumlu karşıladık. Bu gazetecilerden biri genel yayın yönetmeni, diğer büro şefi. Ve biz onların davasını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizim için bu kilit bir mesele oluşturuyor, yani basın özgürlüğü ki, Türkler, Türk toplumu için de kilit bir değer oluşturduğunu düşünüyorum. Ve nitekim bu unsur Türk anayasasında da güvence altına alınmış durumda” dedi.

Sözcü Toner, "Türk liderlerin mahkemenin kararına saygı duyması çağrısında bulunur musunuz?" sorusuna, "evet" yanıtını verdi



Sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasayı çiğneyip çiğnemediğine dair soruları ise yanıtsız bırakmayı tercih ettiğini dile getirerek “Herhangi bir hükümet basın özgürlüğünü kısıtlamaya kalkınca her zaman hassasiyet gösteririz” ifadesini kullandı.

Müttefik Erdoğan mı, Türkiye mi?



Basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne sorulan diğer bir soru ise, müttefik olarak Erdoğan’dan değil, Türkiye’den bahsetmesi oldu.



Sözcü bu soruya yanıt olarak da “Türkiye ile, Türk hükümeti ile, Türk liderler ile bir çok alanda beraber çalışıyoruz. Onlar NATO müttefiki. Açık bir şekilde, her alanda hemfikir olmasak da, Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadelede verdiği desteğe büyük önem veriyoruz ve onlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

