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Dünya

ABD'den Ankara Büyükelçisi'ne destek: John Bass ABD hükümeti adına konuştu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan ve belediyelere kayyım atanmasını eleştiren açıklama hükümet kanadında tepki ile karşılanmıştı

16 Eylül 2016 23:13

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’deki 28 belediyeye olağanüstü hal kapsamında kayyum atanmasına ilişkin eleştirileri nedeniyle Ankara’nın tepki gösterdiği ABD Büyükelçisi John Bass’a destek verdi. Mark Toner, Baas’ın Amerikan hükümeti adına konuştuğunu söyledi. AB Bakanı Ömer Çelik, Bass’a “Bu işler ABD Büyükelçisi'nin işi değildir” sözleriyle tepki göstermişti.  

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Toner’a günlük basın brifinginde Amerikalı büyükelçinin Türkiye’de tepki çeken sözlerine ilişkin değerlendirmesi soruldu.

“(Büyükelçi Bass) Türkiye’deki büyükelçimiz olmayı sürdürüyor. Başkan ve Dışişleri Bakanı’nın tam güvenine sahip” diyen Toner, Büyükelçi’nin bu sözleriyle Türkiye’nin içişlerine karıştığı yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti.

Büyükelçi Bass’ın açıklamalarını desteklediklerini vurgulayan Toner, “Türkiye’de demokrasinin durumu ya da insan haklarıyla ilgili bir görüş ayrılığımız olduğunda bu kaygılarımızı paylaşabileceğimiz kadar güçlü ilişkilere sahip olduğumuzu düşünüyoruz,” diye konuştu.

Sözcü Mark Toner, “Bu açıklama Büyükelçi Bass’ın kendi inisiyatifi mi yoksa hükümetin mi?” şeklindeki bir soru üzerine, “Bir büyükelçi konuştuğunda bu her zaman ABD hükümeti adınadır,” ifadesini kullandı.

 

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ne demişti?

 

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan ve "Türkiye'nin Güneydoğusu'nda Bugün Gerçekleşen Olaylarla İlgili Açıklama" başlığını taşıyan yazıda şu ifadeler yer almıştı:

"Hükümetin bazı seçilmiş yerel yetkilileri terörizmi destekledikleri iddiasıyla görevden alma ve yerlerine kayyım atama kararını takiben Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri terörizmi lanetlemekte ve Türkiye'nin kendisini savunma hakkını desteklemektedir. Türk mercileri bazı yerel yetkililerin terörist gruplara katıldığı veya maddi destek sağladıkları yönündeki iddiaları araştırırken, hukuki süreç ve Türk Anayasası'nda saklı olduğu şekilde barışçıl politik ifade hakkını da içermek üzere, kişisel haklara saygının önemine işaret ederiz. Kayyım atamalarının geçici olacağını ve vatandaşların yakında Türk yasasına uygun bir şekilde yeni yerel yetkililer seçmelerine izin verileceğini ümit ediyoruz." 

 

 

 

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