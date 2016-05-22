"ABD'deki Reza Zarrab soruşturmasında Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Fikret Orman da var"

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının odağındaki Reza Zarrab'ı tutuklayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın soruşturmasının Türkiye’de 17-25 Aralık'ın odağındaki isimlerden Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış'ın yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gibi siyasetçi ve işadamlarına uzandığı ortaya çıktı. Haberdar’ın Washington muhabiri İlhan Tanır’ın haberine göre, Başsavcı Preet Bharara’nın ofisi, Türkiye vatandaşı olan en az 91 kişi hakkında soruşturma yürütüyor. Listede 17- 25 Aralık yolsuzluk skandalına karışan eski bakanlarla Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ve kayyım İlhan Okumuş’un da olduğu iddia ediliyor.

Savcının oluşturduğu 91 kişilik listede kamuoyunca bilinen siyasiler, bürokratlar, siyasetçiler ve işadamları yer aldığı iddia ediliyor. Habere göre, listedekilerin bazılasrı İran’a yönelik yaptırımları delmek üzere Zarrab'la ortaklık etmek, kimi uluslararası bankacılık sistemini ihlal konusunda Zarrab'a yardım etmekle suçlanıyor.

İddiaya göre, savcılık listedekilerin bazıları için tutuklama, bazıları için ABD’deki malvarlığının dondurulmasını istemeyi planlıyor. Kimi isimlerinse sorgulanması isteniyor. ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları’nın yanısıra denizaşırı misyonlarla konu hakkında yazışmalara başlaması beklenen savcılık, 91 kişi ile ilgili çağrı, yazışma ve davetlerin bazılarının 16 Haziran’daki celseye kadar yürürlüğe sokmayı hedefliyor.

Öte yandan Zarrab'ın 50 milyon dolarlık kefalet teklifini reddeden savcılık, 2 Haziran’daki duruşmada Hakim Richard Berman’ın tutukluluğun devamına hükmetmesi için ciddi argüman ve kanıtlar sunmaya hazırlanıyor.

Bharara’nın kara listesi Savcı Bharara’nın soruşturmasına konu olduğu iddia edilen isimlerden bazıları şöyle:

Egemen Bağış

17-25 Aralık yolsuzluk davaları sırasında ortaya çıkan tapelerde rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ve istifa eden Bağış’ın, Zarrab'ın ABD ve Kanada’ya para transferleri için kurulan paravan şirketleri ile ilgisine rastlandığı için listeye girdiği belirtiliyor. Bu paravan şirketlerden bazıları Zarrab'ın tutuklanmasından hemen sonra FBI tarafından basılmıştı.

Zafer Çağlayan

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da 91 kişilik şüpheli listesinde yer aldığı ileri sürülüyor. Çağlayan, Zarrab'ın kefalet başvurusunda da dolaylı olarak yer aldı. Avukatının hazırladığı başvuru dilekçesinde Zarrab'ın “Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla birçok öğrenciye burs verdiği” bilgisi yer alırken, işadamının burs vereceği öğrencileri niçin bu bakanlık üzerinden belirlediği anlaşılmadı. Aynı dilekçede Zarrab'ın Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği’ne (TOGEMDER) 7 milyon TL yardım yaptığı bilgisi de yer aldı.

Fikret Orman

Listedeki bir başka ismin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğu söyleniyor. Geçen yıl Zarrab'a Vodafone Arena’dan 1.2 milyon liraya loca satmasını “Arkadaş Beşiktaşlı ve parasını ödeyerek loca almak istemiş. Almış” diyerek savunan Orman, İranlı işadamını tanımadığını ve herhangi bir işbirliğinin bulunmadığını söylemişti. “Zarrab paranın bir kısmını Türkiye’de bu kulüple anlaşıp menajerlik ve reklam şirketi üzerinden aklamış, usulsüz futbolcu transferleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla hem kulübe katkı verip hem de parasını aklamış. Fikret Orman da bu trafikten faydalanmış” deniyor.

İmran Okumuş

İran’da devleti dolandırmaktan idama çarptırılan işadamı Babek Zencani’yle görüntülenen İmran Okumuş’un da soruşturmaya dahil edildiği öne sürülüyor. Kaynak Holding’e 120 bin lira maaş ile kayyım olarak atanan Okumuş da 17-25 Aralık yolsuzluk skandalının patlak vermesiyle tanınır hale gelmişti. Sarraf’ın ortağı, ‘Reis’ ve ‘Kont’ lakaplı Zencani ile fotoğrafları ortaya çıkan Okumuş, Haluk Ulusoy ile birlikte Zencani’nin Tacikistan’daki otobüs terminalinin açılışında görüntülenmişti. Ulusoy Zencani ile hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia etmişti. Okumuş o dönem Varan Otobüs Grubu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.