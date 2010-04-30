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Çevre

ABD'deki petrol kirliliğinde olağanüstü hal ilanı

Meksika Körfezi'nde batan petrol platformundan çevreye yayılan hampetrolün kontrollü olarak yakılmasına başlandı.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Meksika Körfezi'nde geçen hafta yanmaya başlayan ve daha sonra batan petrol platformundan çevreye yayılan hampetrolün kontrollü olarak yakılmasına başlandı.

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Geçtiğimiz cuma Meksika Körfezi’nde batan “Deepwater Horizon” petrol platformu için yardım çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deniz yüzeyindeki petrol yakılmaya başlandı.

Ancak hava koşulları ve denizde yayılan petrolün ince bir tabaka oluşturması, yakma çalışmalarından istenilen sonucun almasını engelliyor.


Denize yayılan petrol artıyor

Amerikan CNN televizyon kanalının bildirdiğine göre, 1500 metre derinlikte üçüncü bir çatlak tespit edildi. İlk gün yapılan açıklamada tek çatlağın oluştuğu ve günde 160 ton petrolün denize sızdığı belirtilmişti. Şimdi ise üç çatlaktan, 666 ton petrolün denize sızdığı açıklandı.

İngiliz petrol şirketi BP ve Amerikalı kurtarma ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bir yandan petrolün denize yayılması ve canlı hayatı etkilemesi önlenmeye çalışılırken, diğer yandan da 666 ton yayıldığı belirtilen petrolün etkilerinin nasıl giderileceği tartışılıyor.

BP'nin başkanı Tony Hayward CNN’e verdiği demeçte,  şok içinde olduğunu ve olanlara anlam veremediğini söyleyerek, kızgınlığını dile getirdi.


Tehlike ABD kıyılarına ilerliyor

Petrol platformunun nasıl battığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Öncelikli olarak körfezdeki petrol, parça parça yakılmaya çalışılıyor. Ancak petrolün ABD'nin Louisiana kıyısına yaklaşması, yetkilileri tedirgin etti.

Louisiana, Mississippi, Alabama, Texas ve Florida kıyılarında acil önlem birimleri kuruldu. Cuma gününe kadar petrolün tümünün yakılamaması durumunda, Amerika kıyılarında yayılmış olması hesaplanıyor.

Nitekim CNN, petrolün yaklaşık 5 bin 537 metrekarelik bir alana yayıldığını duyurdu. Bu alanın Jamaika’dan daha büyük olduğu belirtiliyor.


Kimyasal madde desteği yeterli gelmiyor

Petrolü deniz yüzeyinden arındırma çalışmalarında, helikopterlerden destek alınarak, günde 100 bin litre kimyasal madde deniz yüzeyine boşaltılıyor. Ancak bu bile çok büyük bir alana yayılan petrolü arıtmaya yetmiyor.

Kurtarma çalışmaları sırasında kıyı şeritlerindeki kuşlar uzaklaştırılarak, doğal hayat korunmaya çalışılıyor. Ancak denizin 1500 metre derinindeki üç çatlaktan sızan petrolün her türlü yardıma rağmen, deniz canlılarına büyük zarar vereceği belirtiliyor. Ancak kıyı şeritleri de yayılan petrol ve petrol yakmalarından oluşan kimyasal gazlar nedeniyle zarar görmeye başladı.


BP'ye ilişkin iddialar

İngiliz petrol şirketi BP’nin, batan petrol platformunu kapatmasının aylar sürebileceğini belirtiyor. Konu önümüzdeki günlerde siyasileri de meşgul edecek gibi görünüyor. Zira iki senatö, İngiliz şirketi BP'nin, neye güvenerek denizin 1500 metre derinliklerinde petrol çalışmaları yaptığına dair soru önergesi verdi.

Diğer yandan DemocrcyNow adlı Amerikan radyo ve televizyon kuruluşunun belgelere dayanarak ortaya attığı,  BP'nin petrol platformlarıyla ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılmasına karşı çıktığı iddiası da, tartışmalara neden olabilecek türden.


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