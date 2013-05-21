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Yaşam

ABD'deki lotoda bir kişi 600 milyon dolar kazandı

Bu para ABD tarihinde tek bir talihliye çıkan en büyük ikramiye oldu

21 Mayıs 2013 12:12

ABD'de oynanan sayısal loto benzeri Powerball adlı oyunda bir talihli tek başına yaklaşık 600 milyon dolar ikramiye kazandı. Ülke tarihinde tek bir talihliye çıkan en büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Florida eyaletindeki Zephyrshills kasabasında oynandığı belirtildi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, en az 10 bin nüfuslu kasabada oynanan kuponun sahibinin ortaya çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor.

Powerball adlı oyuna ABD'nin 42 eyaletinin yanı sıra Columbila Bölgesi ve Virgin Adaları katılıyor.

Önceki gece yapılan çekilişteki talihli numaralar 10, 13,12, 22,52 ve 11 olarak belirlenmişti. Florida'daki Powerball yetkilisi Cindy O'Conell Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Altıncı kez Floridalı bir talihli kazandı ve tek başına en büyük parayı kazanan oldu" dedi.

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