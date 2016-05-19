ABD'deki iddianamede bağışçı olarak görünen Reza Zarrab, TOGEM'in hayırsever listesinde yok

İran’a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamaları ile ABD’de tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın avukatları, mahkemeye yaptıkları kefalet başvurusunda müvekillerinin iyi bir aile babası ve hayırsever bir işadamı olduğunu kanıtlamak için mahkeme yeni ek belgeler sundular. Kayıtlara resmi dekontlarıyla geçen ek belgelere göre, Zarrab’ın yaptığı bağışlarda en yüklü miktarın Emine Erdoğan tarafından 2012 yılında kurulan bir yardım derneğine yapıldığı görülüyor. Zarrab, TOGEM-DER (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’ne) 2016 yılına kadar tam 2 milyon 401 bin dolar tutarında bağış yapmış. Derneğin internet sitesinde ise, Reza Zarrab’ın adının geçmemesi dikkat çekiyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; New York’un Manhattan bölgesindeki Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, federal mahkemeye kefalet talebini sundu.

Zarrab’ın avukatları, müvekkillerinin 50 milyon dolar karşılığında serbest kalmasını istedi. Zarrab’ın, serbest kalması halinde Güney Manhattan sınırları dışına çıkmayacağının taahhüt edildiği dilekçede, kaldığı evin kapısında iki silahlı güvenlik görevlisinin sürekli nöbet tutacağı belirtildi. Mahkemenin onay vermesi halinde tutulacak olan bu evde Zarrab’ın uydu takip sistemiyle gözlem altında tutulacağını kaydeden avukatlar, müvekkillerinin evden yalnızca sağlık hizmetleri, dini görevler ve duruşmalar için çıkacağını söyledi.

Zarrab’ın kefalet veya ev hapsi karşılığında tutuksuz yargılanmasını talep eden avukatlar, yardımseverliğini kanıtlamak için sundukları 176 sayfalık ek belgelerde, Zarrab’ın yardımsever bir kişi olduğunu, hayır için 5 milyon dolar bağışta bulunduğu paraların hangi kişi ve kurumlara verildiğini dekontlarla ispat etmeye çalıştılar.

Kayıtlara resmi dekontlarıyla geçen ek belgelere göre, Zarrab’ın yaptığı bağışlarda en yüklü miktarın Emine Erdoğan tarafından 2012 yılında kurulan bir yardım derneğine yapıldığı görülüyor.

Zarrab, Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu ve halen himayesinde faaliyetlerini sürdüren TOGEM-DER (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’ne) 2016 yılına kadar tam 2 milyon 401 bin dolar tutarında bağış yapmış.

TOGEMDER'e 150 kez bağış yapmış

Zarrab, Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu ve başkanlığını yengesi Saadet Günbahar’ın yaptığı, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış’ın yönetim kurulunda üyesi olduğu TOGEM-DER’e 150 ayrı bağışta bulunmuş.

2013 yılından itibaren Zarrab tarafından yapılan bağışların birçoğu sahip olduğu şirketler Volgam Gıda ve Royal Denizcilik aracılığıyla gerçekleşmiş.

Kayıtlara göre Zarab, TOGEM-DER’e en son bağışı 2015 yılının Temmuz ayında yapmış görünüyor. Zarrab’ın, aralarında Eğitim Bakanlığı'nın da bulunduğu kişi, kurum ve derneklere yaptığı bağışların toplamı ise 10 milyon 200 bin lira.

Zarrab’ın adı destekçilerin arasından çıkartılmış

TOGEMDER’in internet sitesinde yayınlanan bağış ve destekçilerin listesinde birçok tanınmış ismin yer almasına karşın en fazla bağış yapan Reza Zarrab’ın adının geçmemesi dikkat çekiyor. TOGEMDER, Zarrab’ın bağışlarıyla yapılan birçok okulda, “Hayırsever işadamı Reza Zarrab tarafından yaptırılmıştır ve eğitime kazandırılmıştır” teşekkür levhaları hazırlamıştı.

CHP ise TOGEMDER tarafından Reza Zarrab’ın bağışlarıyla yapılan İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtindeki okula ruhsatı olmadığı, yeşil alana yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.