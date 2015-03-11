Avea'dan tartışmalı oyun GTA için kampanya: Arabayı çalıyorsun, bari indirimli çal!

Avea'nın gençlik kulübü WOOPS, şiddet mağduru kadınların başlattığı imza kampanyası sonucu Avustralya'da iki mağaza zincirinin satışını durdurduğu ve bazı ülkelerde de 18 yaş altına kısıtlanan Grand Theft Auto (GTA) serisinin GTA IV oyununu Android yazılıma sahip mobil cihazlar için "Madem arabayı çalıyorsun, bari indirimli çal" sloganı ile 48 lira yerine 12 liraya satıyor.

Özellikle son dönemde Türkiye'de gasp, tecavüz, cinayet olaylarında artış yaşanırken, gençlere "suç işleme mantığı üzerine kurulmuş olan bir oyunun" indirimli kampanya ile satışı tartışmaya yol açabilir. Uzmanlara göre, özellikle araba çalma, cinayet ve tecavüz eğilimlerine yol açan oyun gençler için tehlike oluşturuyor.

Woops.com.tr yayımlanan kampanyada "Bu fırsatla Woops kalpleri, Woopls'lular arabaları çalıyor!" ifadeleri yer alıyor. (Söz konusu link sonradan yayından kaldırılmış.)