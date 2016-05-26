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ABD'de ünlülerin özel fotoğraflarını yayınlayan 'hacker' ceza indiriminden yararlanacak

Hollywood yıldızlarının online hesaplarını hack’leyen 36 yaşındaki Ryan Collins suçunu kabul etmişti

26 Mayıs 2016 17:37

Hollywood yıldızlarının online hesaplarını hack’leyerek özel fotoğraflarını internet ortamında yayınlayan ABD’li hacker Ryan Collins’in davası başladı. Hollywood yıldızlarının online hesaplarını hack’leyen 36 yaşındaki Ryan Collins, savcıyla anlaşıp suçunu kabul ettiği için ceza indiriminden faydalanacak.

Habertürk’te yer alan habere göre, Salı günü Harrisburg federal mahkemesinde ilk duruşması gerçekleşen Collins, Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Rihanna, Kim Kardashian ve Kate Upton gibi çok sayıda ünlü ismin “korunan bilgisayarlarına bilgi sızdırmak amacıyla yetkisiz girme” suçunu mahkemede kabul etti. Mart ayında mahkemeye sunulan itirafta hiçbir ünlünün adı geçmiyordu. 2012-2014 arasında 100’den fazla kişiye ait 50 iCloud ve 72 Gmail hesabını hack’leyen 36 yaşındaki Collins, savcıyla anlaşıp suçunu kabul ettiği için ceza indiriminden faydalanacak. Hükmün ne zaman verileceğine dair bir tarihse henüz belirlenmedi.

Ryan Collins

 

 

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