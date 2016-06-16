ABD'de tutuklu Erdal Kuyumcu "İran'a ambargoyu delme" suçunu kabul etti; işbirliği yaptığı kişileri açıklayacak

İran’a nükleer uygulamalarda kullanılan kobalt-nikel metal tozu sattığı iddiası ile New York’ta tutuklanan eski tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Kuyumcu, suçlamaları kabul etti. Kuyumcu, işbirliği yaptığı kişi ve kurumları açıklamak koşuluyla savcılıkla vardığı anlaşma sonucu 5 yıla yakın hapis cezası alacak.

Cezası 20 yıldan 5 yıla düşecek

Hürriyet'ten Nafiz Albayrak'ın haberine göre, Kuyumcu, önceki günkü duruşmada suçlamaları kabul etti. Hakkında 20 yıl hapis istemi ile dava açılan Kuyumcu, işbirliği yaptığı kişi ve kurumları açıklamak koşuluyla savcılıkla vardığı anlaşma sonucu 5 yıla yakın hapis cezası alacak. Kuyumcu'nun alacağı ceza ekim ayında belirlenecek.

450 kilonun üzerinde

Global Metallurgy LLC adlı şirketin başında bulunan 44 yaşındaki Erdal Kuyumcu, duruşmada ulusal güvenlik gerekçesiyle İran ile ticareti kısıtlamaya yönelik Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) planlayarak çiğnediği suçlamalarını kabul etti. Savcılık, Kuyumcu'nun 450 kilonun üzerinde kobalt-nikel tozunu İran'a göndermek üzere plan yaparak topladığını belirtti. Savcılık, hakkında 20 yıl hapis ve 1 milyon dolar para cezası istenen Kuyumcu ve bir işbirlikçisinin metal tozunun sevk edildiği son noktayı gizlediğini ve Türkiye'ye sevk ettikten sonra İran'a gönderdiğini belirtti. ABD Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kuyumcu, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla uzlaşma yolunu seçti. Kuyumcu, bu yolla hakkında istenen hapis cezasının yaklaşık 5 yıla indirilmesini sağladı. Kuyumcu'nun avukatı Patrick Müllin ise savunmasında "Söz konusu tozun füze üretimi veya nükleer alanda uygulama bulacağı kanısına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu madde daha çok sanayide kullanılıyor" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kuyumcu hakkında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından hazırlanan dosyada, ABD Hazine Bakanlığı'ndan izinsiz olarak, Ohio'da başka bir Amerikan firmasından satın aldığı kobalt-nikel metal tozunu Türkiye'de bir firma aracılığıyla İran'a sattı.

İki kez Türkiye'ye gönderdi

Erdal Kuyumcu ile ilgili mahkeme dosyasında nikel-kobal tozunun iki kez Türkiye’ye gönderildiği belirtildi. Ulusal Güvenlikten Sorumlu ABD Adalet Bakanı Yardımcısı John Çarlin, Kuyumcu hakkında ulusal güvenliğe zarar vermekten dava açıldığını, ABD ve müttefiklerinin ulusal güvenliği konusunda tehlike yaratan para kazanma yollarının tüm güvenlik güçleriyle izleneceğini söyledi. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuyumcu’nun Türkiye’de bir metal firmasıyla yaptığı iş yazışmalarını izleyen FBI ajanları, İran’a füze yapımında kullanılan malzeme gönderdiğini saptadı. Kuyumcu’nun bir Amerikan firmasından satın alıp yaklaşık 450 kilo tozu Türkiye’ye yolladığı, metal tozunu Türkiye’den de başka bir firma aracılığıyla İran’a gönderdiği belirlendi.

Zarrab davasında örnek olabilir

Erdal Kuyumcu davası, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan işadamı Reza Zarrab davasına emsal olabilir. Reza Zarrab da, hakkındaki öteki iddiaların yanı sıra İran ve İran kurumlarına yönelik olarak Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (IEEPA) planlayarak çiğnediği suçlamaları ile ABD’de tutuklu olarak yargılanıyor. 10 milyon doları peşin, gerisi de tahville ödenmek üzere 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmak için talepte bulunan Reza Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası isteniyor.