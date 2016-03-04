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Dünya

Türk oyuncu Erdal Kuyumcu ABD’de tutuklandı, 20 yıl hapsi isteniyor

Kuyumcu son yıllarda kurduğu "Global Metallurgy LLC" şirketiyle iş dünyasına atılmıştı

04 Mart 2016 12:03

İran’a Türkiye üzerinden füze yapımı, havacılık ve nükleer uygulamalarda kullanılan "kobalt-nikel metal tozu" satarak yaptırımları deldiği iddia edilen tiyatrocu Erdal Kuyumcu ABD'de tutuklandı. Kuyumcu'nun 20 yıl hapsi isteniyor.

Türk tiyatrocu Erdal Kuyumcu hakkında FBI tarafından hazırlanan dosyada, bir Amerikan firmasından satın aldığı "kobalt–nikel metal tozu"nu Türkiye’de bir firma aracılığıyla İran’a sattığı suçlaması yapıldı.

NTV'nin haberine göre bu maddelerin havacılık, füze hatta nükleer uygulamalarda kullanılabildiğini vurgulayan ABD'li yetkililer, "Kuyumcu ulusal güvenliğimize zarar verdi" ifadesini kullandı. Türk tiyatrocu Erdal Kuyumcu ve iş yaptığı kişilerin yasalara aykırı olduğunu bilmelerine rağmen bu ihracatı yaptığı ileri sürüldü.  Erdal Kuyumcu aleyhine en az bir milyon dolar para cezası ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Erdal Kuyumcu, Türkiye’de “Oğlum Adam Olacak”, “Koltuk Sevdası”, “Duruşma”, “Teresa” gibi birçok dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

Kuyumcu, ABD’ye yerleştikten sonra New York’ta birçok dizi, sinema projelerinde de yer aldı. Kuyumcu ayrıca sahnelenen “Oyunun Adını Siz Koyun Biz Koyamadık” gibi birçok tiyatro oyununda çeşitli rollerde oynadı. Tiyatrocu Erdal Kuyumcu son yıllarda kurduğu "Global Metallurgy LLC" şirketiyle iş dünyasına atılmıştı.

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