ABD'de Trump'la Clinton arasında ‘kaset’ tartışması

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olan Donald Trump’ın (70), kendisini cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlayan eski kainat güzeli Alicia Machado (40) ile ilgili sabaha karşı tweet atıp, "Kasedi var, araştırın" diye yazması tartışma yarattı. Demokrat Parti’den rakibi Hillary Clinton, Trump’ın mizaç olarak başkan olmaya uygun olmadığını söyleyerek ‘Bir tweet’ten provoke olan bir adama nükleer silahların şifreleri nasıl teslim edilir’ diyerek tepki verdi.

Hürriyet'teki habere göre, tartışma Hillary Clinton’ın geçen salı akşamı yapılan televizyon münazarasında Trump’ın kadınlara yönelik alaycı açıklamalarını gündeme getirmesi ve Alicia Machado’nun iddialarını aktarmasıyla alevlendi. 1996 yılında Trump’ın sahibi olduğu kainat güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Venezüella doğumlu Alicia Machado, sonrasında kilo aldığı ve Latin kökenli olduğu için Trump’ın kendisini aşağıladığını öne sürüyordu. Alicia Machado, Trump’ın kendisini ‘Miss Piggy’ (Puppet Şov karakteri- Bayan Domuzcuk) ve ‘Bayan Temizlik Görevlisi’ diye alaya aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Trump, cuma günü sabaha karşı 03.20’de Twitter hesabından, “Sahtekâr Hillary, TV tartışmasında kullanmak için iğrenç (geçmişi ve kasedine bakın) Alicia M’nin ABD vatandaşı olmasına yardımcı oldu mu” diye yazdı. New York Times gazetesi, “ABD uyurken Donald Trump, Twitter’da kaynatıyor” diyerek tweet’ihaber yaptı. AP Haber Ajansı, ‘seks kasedi’ ifadesiyle kastedilenin Machado’nun İspanya’da bir reality şovunda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldığı görüntü olduğunu aktardı. Ancak Machado’nun bir ‘seks kasedi’ olmadığı belirtildi. Öte yandan Buzzfeed haber sitesi, Trump’ın Playboy’un 2000 tarihli bir soft porno videosunda kısa süreliğini göründüğünü bildirdi. Buna göre Trump, limuzinle gelen Playboy kızlarını karşılıyor, Playboy’un logosu üzerine şampanya patlatıyordu, ancak çıplak bir görüntüsü söz konusu değildi.



Trump’ın son tweet’i üzerine Clinton, seçim kampanyasında yaptığı açıklamada, hoşuna gitmeyen bir şeyle karşılaşınca Trump’ın saldırganlaştığını, bu nedenle başkanlık için mizaç olarak uygun olmadığını belirterek, “Bir kadını yalanlar ve komplo teorileriyle karalamak için kim bütün gece uykusuz kalabilir’’ diye sordu.

ABD’de 8 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde iki rakip Demokrat Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Donald Trump karşı karşıya gelmiş ve kadın adayın daha iyi bir performans sergilediği yorumları yapılmıştı. Şimdi anketler de Hillary’nin desteğinin hafifçe arttığını ortaya koydu. Muhafazakâr Fox News’un anketine göre Clinton yüzde 43, Trump ise yüzde 40 destek buluyor. Anketin artı, eksi 3 puan yanılma payı olduğu belirtiliyor. İki hafta önce aynı kurumun anketinde Hillary’nin desteği yüzde 41’di.