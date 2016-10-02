ABD'de Suudi Arabistan'a ilk 11 Eylül davası açıldı

11 Eylül 2001'deki terör saldırısımnda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da eşini kaybeden Stephanie Ross DeSimone adlı kadın, 11 Eylül saldırılarında Suudi Arabistan'ı sorumlu olduğunu ileri sürerek dava açtı. Başkent Washington'da açılan davada DeSimone, Suudi Arabistan’ın El Kaide’ye maddi destek verdiğini savundu. ABD Senatosu, geçtiğimiz günlerde yasa tasarısını onaylayarak Suudi Arabistan'ın ABD'de dava edilmesinin önünü açmıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, mahkemeye sunulan belgelerde "Suudi Arabistan’ın desteği olmasaydı El Kaide’nin 11 Eylül saldırılarını planlaması ve gerçekleştirmesi mümkün olmazdı" ifadesine yer verildi.



DeSimone, Suudi Arabistan’ın El Kaide’ye ajanlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla destek verdiğini belirtti. ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan ve Suudi Arabistan'ı derinden rahatsız eden yasa tasarısı, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin, saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine imkan tanımıştı. ABD Başkanı Barack Obama, yasa tasarısını veto etmiş ancak tasarı Senato'da ezici çoğunlukla kabul edilmişti.









