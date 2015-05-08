ABD'de polis 16 ayda en az bin 500 kişiyi öldürdü

ABD'de siyahların öldürülmesiyle gündeme taşınan polis tarafından öldürülen insanların sayısının 2014 Ocak ayından bu yana bin 500'ü geçtiği belirtildi. Rakam FBI kayıtlarına dayanıyor ancak yerel polisin bildirim zorunluluğu olmadığı için bu sayının gerçeğin bir kısmını yansıtabildiği ifade edildi.

ABD'de son dönemde özellikle siyahların polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde protesto eylemlerine neden oluyor. Polisler tarafından son dönemde öldürülen siyahlar Michael Brown, Eric Garner, Walter Scott ve Freddie Gray haberlere ve protestolara konu olduğu için ön plana çıktı ancak ABD'de polis tarafından her yıl yüzlerce kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Polis tarafından öldürülenlere ilişkin FBI kayıt tutuyor ancak yerel otoritelerin bildirim yapması zorunlu olmadığı için bu rakamlar gerçeğin ancak bir kısmını yansıtabiliyor.

Bu konuda veri toplayan kuruluşlardan "Killed by Police"in (Polis tarafından Öldürülenler) rakamlarına göre, 2014 yılbaşından bu yana geçen 16 ayda polis tarafından öldürülenlerin sayısı bin 500'ü geçmiş durumda.

Kuruluşun internet sayfasında yapılan duyuruda, kendilerinin polisin silah kullanmasının haklılığını ya da haksızlığını incelemediklerini, sadece görev sırasında ya da haricinde, polis tarafından öldürülenlerin istatistiğini paylaştıkları vurgulandı.

Polis tarafından öldürülenlere ilişkin son döneme kadar sağlıklı veri toplanamadığı için söz konusu olayların artma eğiliminde olup olmadığına ilişkin çıkarım yapılamıyor ancak ülkede polis şiddetine yönelik protestolar giderek artıyor.