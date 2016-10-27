ABD'de ölü bulunan THY hostesinin akrabası: Eski ilişkisini unutamadı, yaşadığı travmayı kaldıramadı

Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Eda Özdemir'in, İstanbul-New York uçuşu sonrası kaldığı otel odasında yaşamına son vermesinin nedeni, nişan günü evleneceği kişinin bir başka kadınla konuştuğunu öğrenmesi ve 17 aydır yaşadığı bunalımlar olduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Özdemir’in bir yakını, genç kadının 17 ay önce biten ilişkisinin ardından yaşadığı travmayı atlatamadığını söyledi.

Ailesinin telefonlarına çıkmıyordu

Habertürk'e konuşan akraba, 6 yıl önce Ankara’dan İstanbul’a giderek THY’de çalışmaya başlayan Özdemir’i intihara götüren süreci şöyle anlattı:

“Eda İstanbul’da tek başına yaşıyordu, maddi sorunu yoktu. Kız kardeşi de THY’de hosteslik yapıyor, bir de yeğeni var. Yeğenini bile 15 gündür görmeye gitmemiş, 1 aydır ailesinin telefonlarına çıkmamış."

Plan yaptığı belli

"17 ay önce nişanlısından ayrılmıştı. 4 yıllık bir ilişkiydi. Nişanlandıkları gün erkek arkadaşının telefonunda bir başka kadının mesajlarını görmüş. O olaydan sonra da ilişkileri bitti. Yine de ara sıra görüşüyorlardı dost olarak. Bu intihar kararını bir gecede aldığını sanmıyorum. Son zamanlarda çok mutsuzdu. Bir plan yaptığı belli."

Arayıp "Özledim" demiş

"Ölümümden kimse sorumlu değildir' diye bir de not bırakmış. Polisin elinde olduğu için notu tam öğrenemedik. Ölmeden 3 saat önce eski erkek arkadaşıyla yazışmış, onu özlediğini söylemiş. Bir hafta önce sabaha karşı 4’te aramıştı beni, hayatın kendisine ağır geldiğini söyledi. Telefonda 2 saat konuştuk. Yaşadığı travmayı kaldıramadığını düşünüyorum. Eski nişanlısı da şoka girmiş durumda.”