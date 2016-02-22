ABD'de obezler için ezber bozan araştırma



ABD'li uzmanların düşük seviyede dahi olsa kilo kaybının insan sağlığı üzerindeki etkilerini konu alan araştırmanın sonuçları "Cell Metabolism" isimli bilim dergisinde yayınlandı. Washington Üniversitesi (St. Louis) uzmanlarınca yapılan araştırma, vücut ağırlığının yüzde 5'i oranında zayıflamanın dahi sağlık üzerinde muazzam etkiler yaptığını ortaya koydu. Aşırı kilolara bağlı birçok hastalığa yakalanma riski böylece ciddi oranda azalıyor. Vücudun yağ oranı yüzde 8, karın bölgesindeki yağ oranı da yüzde 7 oranında azalıyor. Washington Üniversitesi uzmanı Samuel Klein, "Bu, küçük bir adım için önemli bir kazanım. Sonuçların, aşırı kilolu birçok kişiyi ulaşılabilir adımlar atmaları yönünde cesaretlendirmesini istiyoruz" dedi.

Araştırmanın ayrıntıları

Araştırmada belli bir hastalığı olmayan toplam 40 yetişkin incelendi. Deneklerin vücut kitle endeksi (VKİ) ortalama yüzde 38 dolayındaydı. VKİ 30'dan fazla olan kişiler, obez grubuna giriyor. Deneklerin perhiz süresince bazılarının ağırlıklarında herhangi bir değişiklik olmadı. Geri kalan kadın ve erkek denekler 6 ayı kapsayan perhiz süresince yüzde 5, 10 ve 15 oranında kilo kaybetti. Deneklerden 19'u vücut ağırlıklarının yüzde 5'ini kaybetti. Perhiz süresince kan değerleri, kan basıncı ve nabız gibi verileri sürekli kontrol edildi.

Diyabet ve kalp riski azaltıldı

Faidon Magkos başkanlığındaki araştırma ekibi, düşük oranda kilo kaybının dahi olumlu etkilerini saptadı. Tip 2 Diyabet (şeker) ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski önemli ölçüde azaltıldı. Metabolizma hızlanırken organların insülin hassasiyeti düzeldi. Kan şekeri değerleri düştü.

Kilo kaybı yüzde 10'un üzerine çıktığında ise sağlık üzerindeki olumlu etki daha da artıyor. İltihap yapıcı veriler azaltılırken, yağ yakımı artıyor. Kas sistemi güçleniyor.

Kısa süreli perhiz yerine 'hayat ödevi'

Münih Teknik Üniversitesi (TUM) Obezite Merkezi uzmanlarından Christina Holzapfel, kısa zamanda zayıflamayı öngören perhizleri tavsiye etmediklerini söylüyor. Holzapfel, "Sağlıklı bir vücut ağırlığı hayat ödevidir" uyarısında bulunuyor. ABD'li uzmanların ortaya koydukları son bulguların daha önceki birçok araştırmayla elde edilen verileri doğruladığını kaydeden Christina Holzapfel, "Yüzde 5 – 10 gibi düşük oranda kilo kaybı dahi metabolizmaya olumlu etki yapıyor, yaşam kalitesini artırıyor ve eklemleri rahatlatıyor" diyor. "Önemli olan kiloların sürekli olarak belirli seviyede tutulmasıdır" diyen Holzapfel, hareketten beslenmeye tüm hayat tarzının değişmesi gerektiğini vurguluyor.

Zayıflama ile olumlu göstergeler arasındaki bağ

Alman Diyabet Derneği'nden (DDG) Dirk Müller-Wieland, araştırmanın vücut ağırlığının düşük oranlarda dahi azaltılmasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyduğunu kaydetti. "Yüzde 5'lik kilo kaybı hedefi son derece motive edicidir" diyen Müller-Wieland, zayıflama ile sağlıklı veriler arasındaki bağlantının hastalara artık daha iyi izah edilebileceğini söyledi.

Aşırı kilolu insanlar için zayıflamanın tahmin edildiğinden daha zor olduğuna dikkat çeken uzmanlar, atılacak küçük adımların dahi sağlığa son derece olumlu etki yapacağını bilmenin önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğine dikkat çekiyor. Küçük hedeflerin belirlenmesi, başarısızlığa uğrama hissini ortadan kaldırıyor. Vücut ağırlığının yüzde 5 oranında azaltılması hedefine yüzde 10'dan daha kolayca erişildiğine dikkat çekiliyor.