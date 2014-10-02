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Dünya

ABD'de Obama hakkındaki 'ırkçı karikatür' için özür mesajı

The Boston Herald gazetesinde yayınlanan karikatürde 'kavun aromalı diş macunu'ndan bahsedilmesi, Afrika kökenli Amerikalılara yönelik ırkçı klişeyi hatırlattı

02 Ekim 2014 12:00

The Boston Herald gazetesi ve karikatüristi Jerry Holbert, sosyal medyada hızla eleştiri toplayan ABD Başkanı Barack Obama hakkındaki 'ırkçı karikatür'ü için özür diledi.

CNN'in haberine göre, geçtiğimiz ay Beyaz Saray’a bir kişinin izinsiz giriş yapması haberlerini hicveden karikatür, davetsiz misafiri ABD Başkanı Barack Obama’nın küvetinde oturur halde ve ona “kavunlu diş macununu kullanıp kullanmadığını” sorarken tasvir ediyor.

Karikatürün "ırkçılık" içerdiğini savunan sosyal medya kullanıcıları hızla karikatürdeki “kavun” konusunda yoğunlaştı ve karikatüristin Afrika asıllı Amerikalıların bu meyveyi çok sevmesi hakkındaki stereotipi kullanmasını tartıştı.

Karikatürist Holbert, “kavun”la herhangi bir ırkçı argümanı kastetmediğini açıklayarak özür diledi. The Boston Herald da, karikatüristini savunarak yanlış anlaşılmadan dolayı özür diledi. Sendikanın araya girmesiyle diş macunun aroması “ahududu”ya çevrildi.

19 Eylül Cuma gecesi, Beyaz Saray’a eli bıçaklı biri izinsiz bir giriş yapmış ve yaşanan güvenlik skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Gizli Servis Direktörü Julia Pierson istifa etmişti.

 

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