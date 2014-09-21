Beyaz Saray'da bıçaklı saldırgan alarmı

Bıçaklı bir kişi Beyaz Saray’ın Pennsylvania Av. kapısındaki korkulukları aşarak içeri girdi. Beyaz Saray görevlilerinin ‘Dur’ ihbarına uymayan 42 yaşındaki Omar J. Gonzales gizli servis çalışanlarınca yakalandı.

19 Eylül Cuma gecesi ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın ailesiyle birlikte hafta sonu tatilini geçirmek üzere Camp David’e gitmesinin ardından gerçekleşen olayda Beyaz Saray’a bıçakla giren Omar J. Gonzales yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olduğundan şüphe edilen Omar J. Gonzales hastanede gerçekleşen sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Saldırının neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Gonzales’in tutuklanmasından 24 saat sonra, bir ikinci bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Beyaz Saray’da bulunan gazeteci ve ziyaretçiler tahliye edilirken, güvenlik kontrolleri bitene kadar Beyaz Saray önündeki Pensilvanya Caddesi’nde yaya geçişlerine izin verilmedi.

Amerikan Gizli Servis Direktörü Julia Pierson olayın ardından yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray duvarlarının kuzey telleri boyunca gözetimi arttırdığını ve konuya ilişkin geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını” ifade etti.

Josh Lederman’ın Associated Press’te yayımlanan haberinde “Amerikan Gizli Servisi’nin, Başkan ve ailesinin güvenliğini sağlanmak ile Beyaz Saray’ın halka açık kalması arasındaki dengeyi sağlamakta zorlandığı” değerlendirmesine yer verildi.

1995’te Oklahama’da gerçekleşen bombalı saldırının ardından Beyaz Saray’ın önündeki Pensilvanya Caddesi araç geçişlerine kapatılmıştı. Ancak yetkililer ileriki dönemlerde bölgeye girişi daha fazla sınırlandırmak konusunda isteksiz.