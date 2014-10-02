Beyaz Saray'da güvenlik skandalı istifa getirdi

ABD'de Beyaz Saray'daki güvenlik skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Gizli Servis Direktörü Julia Pierson istifa etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pierson'ın istifası ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson tarafından açıklandı. Johnson açıklamasında, "Bugün ABD Gizli Servis Direktörü Julia Pierson istifasını sundu ve kabul ettim. Onun Gizli Servis ve ülkeye olan 30 yıllık seçkin hizmetlerini selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Johnson, Pierson'ın yerine, Gizli Servis'in ABD Başkanı'nın korunmasından sorumlu bölümünün eski başkanı Joseph Clancy'nin geçici olarak vekalet edeceğini bildirdi.