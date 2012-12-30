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Dünya

ABD'de 'nefret suçu'na 25 yıl hapis istemi

Hindistan göçmeni Sunando Sen'i raylara iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Latin Amerikalı kadın, 'nefret' ve 'cinayet' suçlamalarıyla tutuklandı

30 Aralık 2012 12:16

New York metrosunda Hindistan göçmeni Sunando Sen'i raylara iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Erika Menendez tutuklandı. ABD medyasına göre; 'nefret' suçundan da yargılanacak Menendez, 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.
 
New York metrosunda Hindistan göçmeni Sunando Sen'i raylara iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Latin Amerikalı kadın, 'nefret' ve 'cinayet' suçlamalarıyla tutuklandı.

New York polisinin açıklamasına göre, Queens 40. cadde üzerindeki metro istasyonunda Hintli göçmeni Sen'i raylara ittikten sonra kaçan 31 yaşındaki Erika Menendez, vatandaşların yerini bildirmesi üzerine polis tarafından yakalandı.
        
Kadının sorgusunda Hindulardan ve Müslümanlardan nefret ettiğini bu nedenle de Sen'i trenin altına ittiğini söylediği belirtildi. 11 Eylül saldırısı dolayısıyla Müslümanlardan nefret ettiğini söyleyen kadın ikinci derece cinayet uçlamasıyla yakalanmasına rağmen, bu ifadeleri nedeniyle nefret suçundan da yargılanacak.

ABD medyasına göre; Erika Menendez, 20-25 yıl arasında hapis cezası alabilir.
        
Yetkililer, Sunando Sen'in Müslüman olup olmadığının bilinmediğini bildirdiler.
        
Görgü tanıkları, zanlının metro istasyonunda oturduğu yerden aniden kalkarak Sunando Sen'i raylara ittiğini, aralarında herhangi bir diyalog olmadığını ve birbirlerini önceden tanıdıklarına dair bir emare bulunmadığını belirtmişti.
        
New York metrosunda son bir ayda iki kişi raylara itilerek trenin altında can verdi.

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