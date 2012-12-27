Nefret söylemine ilk ceza

Hocalı katliamının 20. yıldönümü nedeniyle 26 Şubat 2012’de Taksim’de düzenlenen mitingde, Ermeniler hakkında ırkçı ve ayrımcı ifadeler içeren pankartlar taşıyan altı kişi beşer ay hapisle cezalandırıldı. Daha sonra hapis, üçer bin lira para cezasına çevrildi.

Hukukçular, bu kararla Türkiye’de azınlıklara yönelik nefret söyleminin ilk kez cezalandırıldığını söyledi.

Dicle Baştürk'ün Taraf'taki haberine göre; Hocalı kurbanlarını anma mitingi, hedef tahtasına Ermenilerin oturtulduğu, Hrant Dink’in katilleri lehine sloganların atıldığı ırkçı bir gösteriye dönüşmüştü. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de katılarak konuşma yaptığı mitingde, “Bugün Taksim yarın Erivan bir gece ansızın gelebiliriz” yazılı pankart ile “Hepiniz Ermenisiniz hepiniz p..siniz”, “Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur” dövizleri dikkat çekmişti. Dink’in katillerine övgüler içeren sloganlar atılmıştı.



Paraya çevrildi



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz 10 sanık ile avukatlar katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan hâkim, sanıklar Derya Kabakçı, Burak Kahveci, Cihan Dabak, Umut Akbulut, Hasan Hüseyin Kocabey ve Kazım Büyükbunar’ı TCK’nın 216. maddesi uyarınca, “halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan beşer ay hapisle cezalandırdı. Hâkim, sanıklara verdiği bu cezayı da paraya çevirerek, her bir sanığın üçer bin lira ödemesine hükmetti.



Ertelenmesi önemli değil



Diğer sanıklar Onur Gürecioğlu, Recep Aksoy, Arzu Bekçi ve Samet Aksakal ise suça konu pankartı taşımadıkları ve dosyada başka delil bulunmadığı için beraat etti. Kararı Taraf ’a yorumlayan hukukçuların konu hakkındaki ifadeleri şöyle:

» Avukat Orhan Kemal Cengiz: Cezanın ertelenmesi mühim değil, cezanın çıkması önemli. Önemli bir karar. Yavaş yavaş Türkiye’de yargının ırkçı ve ayrımcı söylemleri gördüğünü, nefret söylemini ayırt etmeye başladığını gösteren olumlu karar. Böyle bir mitingde kendine yer bulan ırkçı söylemler açısından verilen ilk cezadır.

» Avukat Erdal Doğan: Emsal olabilecek tarzda ve ilk olması anlamında önemli bir karar. Aynı zamanda Türkiye’de ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili yasal düzenlemelerin çok acil bir şekilde çıkması anlamında önemli oldu. Kamuoyunun bu konuda duyarlılığı olmasaydı yine bu ceza çıkmazdı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in bu ırkçılık ve nefret kampanyasının bir parçası olmasına karşın halen görevde olması ve cezalandırılmamış olması da ayrıca trajik bir tablo olarak duruyor karşımızda.

» Prof. Dr. Baskın Oran: Burada “Bütün Ermeniler piçtir” deniyordu. Bunlar, bizim ortaya attığımız Türkiyeli sıfatına şiddetle karşı çıkan insanlar. Ermeniler de vatandaşımız olduğu için bu sözler TCK’de “Türk milletine hakarete” girer. Türk milletine hakaret de üç yıla kadar cezalandırılır. Burada Türk adliyesinin tutarsızlığı söz konusu.