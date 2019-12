ABD'de MFÖ rüzgarı esti

T24 - Pop grubu Mazhar Fuat Özkan (MFÖ), ABD turu kapsamında dün (11 Aralık 2009) gece New York'ta muhteşem bir konser verdi.



Geçen haziran ayında New York'un Central Parkındaki "Summer Stage" festivalinde "İstanbulive: Türkiye'nin Sesleri ve Renkleri" konseri kapsamında ABD'ye gelen MFÖ, yine Manhattan'da bu kez "The Fillmore New York-Irving Plaza"da hayranları için bir müzik ziyafeti verdi.



Seyircilerin MFÖ şarkılarını grupla birlikte hep bir ağızdan söyledikleri gecede Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, konser sırasındaki esprileri ve dinamik performanslarıyla da izleyicilerden tam not aldı.



MFÖ, ABD turu kapsamında 4 Aralık'ta San Francisco'da, 6 Aralık'ta Seattle'da, 8 Aralık'ta Chicago'da konser verdi. Grubun, bu gece Boston'da ve 13 Aralık'ta da Arlington'da vereceği konserlerle ABD turunu tamamlaması bekleniyor.



New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da eşi Feruze Samsar ile birlikte konsere katıldı.



Organizatör Serdar İlhan tarafından düzenlenen MFÖ'nün ABD turu, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu olmak üzere çeşitli Türk kuruluşlarınca destekleniyor.