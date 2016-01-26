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Dünya

ABD'de kar fırtınasından 31 kişi yaşamını yitirdi, maddi zarar 3 milyar dolar

Fırtına nedeniyle 11 eyalette olağanüstü hal ilan edildi

26 Ocak 2016 00:58

ABD'nin doğu yakası civarındaki "Jonas" adı verilen kar fırtınası sonucu 31 kişi yaşamını yitirirken yetkililer meydana gelen ölümlerin büyük oranda kötü hava şartlarından dolayı yaşanan trafik kazaları sonucu gerçekleştiğini söyledi. Tahmini maddi zararın 2,5 - 3 milyar dolar arasında olduğunu belirten Moody’s Analytics, fırtına nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin satış yapamaması ve işçilerin günlük ücretlerini alamamasının bilançonun büyük bir kısmını oluşturduğunu aktardı

 

Hürriyet'in haberine göre, kar fırtınası sonucu ulaşım olumsuz yönde etkilerken, hafta sonu tamamen kapatılan New York ve Washington D.C. metro servisi ise sınırlı şekilde hizmet vermeye başladı. Ülkenin doğu yakası civarında bir çok eyalette okullarda eğitime ara verildi. Devlet daireleri de olumsuz hava şartlarından dolayı hizmet veremiyor.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava şartlarından dolayı günlük basın toplantısı yapılmayacağını bildirildi.Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser de kar fırtınasının temizlenmesinin günler süreceğini söyledi. Bowser, MSNBC televizyon kanalında sabah programına katılarak, yaşanan kar fırtınasını "Tarihi bir an" olarak tanımladı.

Belediye Başkanı Bowser, "Geride kalanları temizlememiz yaklaşık olarak birkaç günümüzü alacaktır" dedi. Fırtına nedeniyle 11 eyalette olağanüstü hal ilan edilmiş, yaklaşık 10 bin kadar uçuş iptal edilmişti. Meteoroloji uzmanları, "Jonas"ı bugüne kadar bölgede yaşanan en büyük kar fırtınalarından biri olarak tanımlamıştı.

 

İki günlük maliyeti 3 milyar dolar

 

ABD’nin doğu eyaletlerini iki gün boyunca etkisi altına alan kar fırtınası 3 milyar dolara mal oldu. Tahmini maddi zararın 2,5 - 3 milyar dolar arasında olduğunu belirten Moody’s Analytics, fırtına nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin satış yapamaması ve işçilerin günlük ücretlerini alamamasının bilançonun büyük bir kısmını oluşturduğunu aktardı.

Yılın ilk fırtınasının çok büyük maddi hasara yol açmadığı ifade edildi. 2012’de yine ABD’nin doğu eyaletlerini etkileyen Sandy kasırgasının ise 71 milyar dolardan fazla hasar yol açtığı açıklanmıştı.

Kar fırtınasında yaşanan ölümlerin, buzlanma nedeniyle meydana gelen araç kazaları, kar temizleme çalışması yaparken geçirilen kalp krizi, donma ve karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu açıklandı.

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