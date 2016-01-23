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Dünya
Deutsche Welle

ABD Snowzilla'ya teslim

ABD’nin doğu yakası yıllardır görülen en ağır kar fırtınasının etkisi altına girdi. Fırtına nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybederken on binlerce haneye elektrik verilemiyor.

23 Ocak 2016 16:48


Başkent Washington DC'de etkisini hissettirmeye başlayan kar fırtınasının ABD'nin doğusundaki 19 eyalette 85 milyon kişiyi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Birçok yerde kar yağışı nedeniyle trafik kazaları oldu, on binlerce hane elektriksiz kaldı, 6 bin 300 uçuş iptal edildi. Başkentte tüm okul ve kamu daireleri tatil edildi. Fırtınanın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Washington DC'de kar kalınlığının 60 santimetreyi bulabileceği belirtiliyor. Ulusal Meteoroloji kurumu NWS gece yarısı kar yağışının şiddetini artıracağını, rüzgarın şiddetleneceğini ve yıldırım düşme tehlikesi olduğunu duyurdu. Fırtınanın New York ile Washington DC arasındaki doğu eyaletlerine vereceği toplam zararın 1 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

Kar fırtınasına Amerikan medyasında İngilizce kar (snow) ve hayali Japon canavarı Godzilla kelimelerinden oluşturulan ''Snowzilla'' adı takıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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