ABD Snowzilla'ya teslim



Başkent Washington DC'de etkisini hissettirmeye başlayan kar fırtınasının ABD'nin doğusundaki 19 eyalette 85 milyon kişiyi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Birçok yerde kar yağışı nedeniyle trafik kazaları oldu, on binlerce hane elektriksiz kaldı, 6 bin 300 uçuş iptal edildi. Başkentte tüm okul ve kamu daireleri tatil edildi. Fırtınanın pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Washington DC'de kar kalınlığının 60 santimetreyi bulabileceği belirtiliyor. Ulusal Meteoroloji kurumu NWS gece yarısı kar yağışının şiddetini artıracağını, rüzgarın şiddetleneceğini ve yıldırım düşme tehlikesi olduğunu duyurdu. Fırtınanın New York ile Washington DC arasındaki doğu eyaletlerine vereceği toplam zararın 1 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

Kar fırtınasına Amerikan medyasında İngilizce kar (snow) ve hayali Japon canavarı Godzilla kelimelerinden oluşturulan ''Snowzilla'' adı takıldı.