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Dünya

Kar fırtınası 25 can aldı; 1 milyar dolar zarara yol açtı

ABD'nin Doğu bölgesini etkisi altına alan kar fırtınası yüzünden 11 eyalette OHAL ilan edili

25 Ocak 2016 11:07

ABD'nin, Doğu bölgesini etkisi altına alan ve 11 eyalette olağanüstü durum ilan edilmesine yol açan kar fırtınasının, 25 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi. Ölümlerin, buzlanma nedeniyle meydana gelen araç kazaları, kar temizleme çalışması yaparken geçirilen kalp krizi,  donma ve karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu açıklandı. 

Doğan Haber Ajansı’ndan Nafiz Albayrak’ın New York’tan bildirdiği habere göre kar fırtınasının son kurbanları ise, anne ve 1 yaşındaki oğlu oldu. New Jersey Eyaleti'nde kocasının araba çevresinde biriken karı temizlemeye çalıştığı sırada soğuktan korunmak için 2 çocuğu ile araç içinde bekleyen genç kadın, aracın ekosunun  kar nedeniyle tıkalı olması nedeniyle içeriye sızan gaz sonucu, araç içinde 1 yaşındaki oğluyla birlikte hayatını kaybetti. Diğer çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cuma gününden başlayarak ABD'nin Doğu yakasını felce uğratan ve 8 bini aşkın uçak seferinin iptal edilmesine, New York'ta araçla trafiğe çıkma yasağına, metro seferlerinin ise yapılmamasına yol açan kar fırtınası, Cumartesi gecesi durdu. ABD'nin Doğu bölgesinde yüksekliği 75 santimi aşan kar yığılmasına yol açan fırtınanın ardından,  Amerikalılar evlerinin önünü  temizlemeye ve kara gömülen araçlarını kardan çıkarmak için çalışmaya başladı. Yüzeyde biriken kar, kimileri için eziyete dönüşürken kimileri için de eğlence aracı oldu. New York'ta, bütünüyle karla kaplanan Central Park ise, fotoğraf çekmek ve plastik malzemelerle tepelerden 

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