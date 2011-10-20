ABD'de kaplanlar ve aslanlar kaçtı

T24 - ABD'nin Ohio eyaletindeki bir hayvanat bahçesinden bazıları yırtıcı onlarca hayvan kaçtı.



Zanesville polisinin verdiği bilgiye göre bölgede çitalar, boz ayılar, kara ayılar, kurtlar, kaplanlar ve aslanlar görüldü.



Hayvanlardan 25'inin vurularak öldürüldüğü bildiriliyor.



Hayvanların sahibi Terry Thompson'ın, Muskingum İlçesi Hayvan Çiftliği adını taşıyan hayvanat bahçesinde ölü bulunduğu belirtiliyor.



Ancak polis Thompson'ın ölüm sebebi hakkında bilgi vermedi.



Polis çiftlikte çitlerin ve kafeslerin kapılarının açık olduğunu söylüyor.



Polis memurlarının 16 hektarlık araziyi ve çevresini arabalarıyla dolaşıp hayvanları aradığı, bu arada yerel halka evlerinden çıkmama çağrısı yaptığı bildiriliyor.



Bölgede okullar tatil edildi.



Ohio'nun egzotik hayvanlar konusunda ülkede en serbest düzenlemelere sahip olduğu, bu tür hayvanlardan kaynaklanan ölüm ve yaralanma olaylarının da diğer eyaletlerden fazla olduğu belirtiliyor.



Şerif Matt Lutz düzenlediği basın toplantısında "Bunlar televizyonda Afrika belgesellerinde seyrettiğimiz hayvanlar." diye konuştu.

Renkli karakter



Şerif Lutz'a göre dün akşam saatlerinde hayvanları etrafta dolaşırken gören halktan ihbarlar gelmiş.



Bunun üzerine hayvanat bahçesine giden polisler, Terry Thompson'ın cesedini ve açık kafesleri bulmuş.



Polisler cesedin etrafında gördükleri yırtıcı hayvanları vurmuş.



Daha sonra yabanıl hayvanlarla ilgilenen federal yetkililerden yardım istemişler.



Thompson'ın komşularından Danielle White, başının mahkemelerle dertte olduğunu söylerken, polis de kısa süre önce hapisten çıktığını kaydetti.



Zanesville sakinlerinden Bill Weiser ise "Renkli bir karakterdi" diye nitelediği Thompson'ın pilotluk yaptığını, tekne yarışlarına katıldığını, silah ve kişiye özel motorsikletler satan bir dükkanın sahibi olduğunu anlatıyor.



Weiser, AFP ajansına verdiği bilgide "Eşi benzeri yoktu. Her şeye farklı bakardı. Kimseyi incittiğini görmedim; hayvanlarına da iyi bakardı." diyor.



