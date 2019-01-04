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Politika

ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi

Selen, 2017 yılından beri Chatham Belediye Komitesi üyeliği yapıyordu

04 Ocak 2019 23:18

ABD'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi. Böylece ilk kez bir Türk, ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu.

2017 yılından beri Chatham Belediye Komitesi üyeliğinde bulunan Tayfun Selen, ABD'nin New Jersey eyaletlerine bağlı Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından konuya dair bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajda, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

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Tayfun Selenbelediye başkanıABDNew JerseyChathamNew YorkBaşkonsolosluk
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