ABD'de 'giyilebilir kalp pili'ni icat etti, 32 yaşında profesörlük teklifi aldı

Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren’e, dünyanın en önemli bilim merkezlerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (Massachusetts Institute of Technology-MIT) profesörlük teklifi geldi. Müracaat etmemesine rağmen yapılan teklifi kabul eden Dr. Dağdeviren, gelecek yıl ocak ayında bu unvanla göreve başlayacağını ifade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği’ne seçilen ilk Türk bilim insanı olan Dr. Dağdeviren, MIT Technology Review Dergisi’nin geçen yıl derlediği “35 Yaş Altı 35 Yenilikçi” ile Forbes Dergisi’nin “30 Yaşından Küçük 30 Bilim İnsanı” listelerinde de yer almıştı.

Doktora bursunu kazandığında, Harvard ya da MIT yerine Illinois Üniversitesi’ni tercih ettiğini belirten Dağdeviren, şunları söyledi: “Çalışmak istediğim hoca Illinois’teydi. Kafamda bir proje vardı. O projeyi hayata geçirebilmek için o hocayla çalışmam gerekiyordu. O zaman ‘Biraz bekleyin, MIT ve Harvard’a da gideceğim’ demiştim. Şu anda Harvard Üniversitesi’ndeyim. MIT’den teklif aldım. Ocak 2017’de bu göreve başlayacağım ve kendi grubumu kuracağım.”

Dedesinin ölümünden etkilendi

Dedesini 28 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği için hiç görmediğini aktaran Dr. Canan Dağdeviren, onun öldüğü yaşa gelinceye kadar kalp hastaları için bir şeyler yapmaya söz verdiğini ve giyilebilir kalp pilini icat ettiğini anlattı. Tasarım aşamasında ABD’de ismini telaffuz edemedikleri için “Çılgın Türk Kızı” anlamına gelen “Crazy Turkish Lady” lakabıyla anıldığını söyleyen Dağdeviren, şöyle konuştu: “Şimdi ‘Mevlânâ’ demeye başladılar. Benim için çok büyük gurur. Pazar günleri 2 saat az uyuyorum ve bana ulaşan öğrencilere gönüllü mentörlük yapıyorum. Bir havuz oluşturmaya çalışıyorum. Bu nedenle bana ‘Mevlânâ’ unvanını taktılar.”