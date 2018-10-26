ABD'de cinsel yolla bulaşan hastalıklarda rekor artış

Gonca YAĞCI, (DHA) ABD\'de bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi\'nin (CDC) hazırladığı bir rapora göre cinsel yolla bulaşan hastalıklar bu ülkede 2017 yılının bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Frengi, bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar 2017 yılında ABD\'de 2 milyon 294 bin 821 kişide tespit edildi. 2016 yılında 2 milyon 94 bin kişiye cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı koyulurken, 2013 yılında ise 1 milyon 752 bin kişide cinsel yolla bulaşan hastalığa rastlandı.

\'SADECE 3 VİRÜS MİLYONLARCA İNSANDA GÖRÜLÜYOR\'

Verileri değerlendiren Alabama Üniversitesi Birmingham Tıp Fakültesi\'nden Dr. Edward Hook, \"Cinsel yolla bulaşan sadece 3 virüs şu anda milyonlarca insanda var. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi\'ne bildirilen bel soğukluğu yüzde 67 oranında artarken frengi yüzde 75 oranında arttı. Klamidya da artmaya devam ediyor. Bu verilerin elimize geçen ilk veriler olduğunu hatırlamakta fayda var. Bunlar sadece 10 ay öncesinin verileri. Kuşkusuz 2018 yılında bunlar daha da artacak\" dedi.

2017 yılında 1 milyon 700 bin kişiye klamidya tanısı koyulurken, bu hastaların yüzde 45\'ini 15 ile 24 yaş arası genç kadınların oluşturduğu belirlendi. 2016 yılında 27 bin 814 kişide görülen frengi hastalığı, 2017 yılında 30 bin 644 kişide görüldü. Frengi hastalığına treponema pallidum ismi verilen bakteri neden olurken sinir sistemi ve kalbi etkiliyor.

2016 yılında 468 bin 514 kişiye bel soğukluğu tanısı koyulurken 2017 yılında ise 555 bin 608 kişide hastalık teşhis edildi.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Ulusal Direktörü David Harvey Başkan Donald Trump ve Sağlık Bakanı’nın bu hastalıkları Amerika’nın bir halk sağlığı krizi olarak açıklaması gerektiğini söyledi.