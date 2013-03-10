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Sağlık

ABD'de bir hasta için 3 boyutlu yazıcıyla kafatası yapıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, geçen ay şirketin geliştirdiği teknolojiye onay vererek 3 boyutlu yazıcıdan “çıkan” implantın kullanılmasının yolunu açtı

10 Mart 2013 11:22

ABD’de bir hastanın kafatasının yüzde 75’i, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan implantla onarıldı.

Connecticut merkezli Oxford Performance Materials şirketinin geliştirdiği kafatası implantı, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak ultra yüksek performanslı polimerden yapıldı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, geçen ay şirketin geliştirdiği teknolojiye onay vererek 3 boyutlu yazıcıdan “çıkan” implantın kullanılmasının yolunu açtı.

4 Mart’ta yapılan operasyonda, kişiye özel olarak üretilen implant ilk kez bir hastanın kafatasının yüzde 75’iyle değiştirildi.


Kemik ve hücreyi teşvik ediyor


Biliminsanları, önce hastanın kafatasını tarayıp, bilgisayar ortamında bir model hazırladılar. Modelin detaylı ve hatasız olması, kemiklerin kaynamasını kolaylaştıracak bir “kalıp” üretilmesini sağladı. İmplantların yapıldığı, “polyetherketoneketone” maddesi, hücre ve kemik gelişimini teşvik ediyor.


İki haftada yapılıyor


Şirket, hastanın taramalarının alınmasıyla iki hafta içinde implant yapılabileceğini, sadece ABD’de her ay 500 kadar hastanın bu implantları kullanabileceğini belirtti. Şirketin başkanı Scott DeFelice, “3 boyutlu yazıcı teknolojisi, herhangi bir kemiğin implantla yer değiştirilmesi imkânını veriyor. Eğer beynin hemen yanındaki kemikleri üretebiliyorsanız, vücudun geri kalanı için bu çok zor olmaz. Bu teknoloji ameliyat süresini kısaltıyor, daha az riskli daha az maliyetli” dedi.

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