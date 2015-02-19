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Dünya

ABD'de bir haham boşanmayan kocaları kaçırmaktan yargılanıyor

Ortodoks Yahudi inancına göre bir çiftin boşanabilmesi için kocanın izni gerekiyor

19 Şubat 2015 21:16

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haham, New Jersey bölgesinde eşlerinin boşanma talebini kabul etmeyen Yahudi erkekleri boşanmaya ikna etmek için kaçırmakla ve kaçırmaya teşebbüs etmekle yargılanıyor.

Ortodoks Yahudi inancına göre bir çiftin boşanabilmesi için kocanın izni gerekiyor ve bu izni gösteren belgeye "get" deniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; savcılık makamı, 69 yaşındaki Haham Epstein için çalışan kişilerin, boşanmayı kabul etmeyen kocaları razı etmek için, aralarında büyükbaş hayvan gütmede kullanılan elektrik akımı veren gereçler de olan çeşitli araçları kullandıklarını iddia ediyor.

Cerrahi bıçaklar, tornavida ve halatın kullanıldığı da iddialar arasında.

 

'Haham kadın haklarını koruyordu'

 

Savunma avukatları ise suçlamaları reddediyor ve hamamın "kadın haklarını korumaya çalıştığını" söylüyor.

Avukatı Robert Stahl hahamın kocaları "get" vermeye ikna etmesiyle tanındığını kaydetti.

Stahl "bu yolda bazı kanun ihlalleri olabileceğini" kabul etti ama adam kaçırmanın bunlar arasında olmadığı ileri sürdü.

Yargılananlar arasında hahamın oğlu David Epstein ve iki başka kişi daha var.

Suçlamalar 2013 yılına kadar dayanıyor.

Çarşamba günkü duruşmanın açılış konuşmasında savcılar hahamı, iki gizli FBI ajanıyla bir kişiyi kaçırma planını tartışırken görüntüleyen videodan kısa bir bölüm gösterdi.

Burada hahamın "Bu adamı bir kaç saatliğine kaçıracağız" dediği duyuluyor.

Haham Epstein'ın gizli ajanlara, 1-1,5 yılda bir benzer işler yaptığını ve maliyetinin en az 50.000 dolar olduğunu söylediği de ileri sürüldü.

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