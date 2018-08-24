ABD'de bir billboard: Donald Trump, bizim salak liderimiz…

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süre avukatlığını yapan Michael Cohen, başkanlık kampanyası sırasında Trump’ın önceden beraber olduğu iki kadına ‘sus payı’ ödediğini, bu sebeple de kampanya finansmanı kanunlarını ihlal ettiğini kabul etti ve suç işlediğini Trump’ın da bildiğini ima etti.

Aynı gün içinde Trump’ın kampanya yöneticilerinden Paul Manafort da başka bir eyalette görülen bir davada jüri tarafından içlerinde vergi kaçırma da olan sekiz ayrı suçtan suçlu bulundu.

Bu iki önemli hadisenin gerçekleşmesinden bir gün sonra New Jersey’de bir yol kenarına asılan ilan dikkat çekti.

İlanda ‘yakında sinemalara girecek’ bir filmin duyurusu yer alıyordu. Filmin adı ‘Liderimiz, bir salak’ idi ve afişte isim, Trump’ın fotoğrafıyla beraber yer alıyordu. Bahsi geçen ‘lider’in iki yüzlü olduğu, iki yıldır gücü elinde tuttuğu ve bu sürenin ‘fazla uzun bir süre’ye tekabül ettiği ima ediliyordu.

''Sıradakinin Trump olduğunu umut ediyoruz''

New Jersey’nin yerel haber kanallarından ‘News 12’ye konuşan New Yorklu aktivist Neil Harrison, bu afişin asılması için kendi cebinden 1000 dolar ödediğini açıkladı.

Ayrıca Harrison, afişte yer alan ve ‘kurmaca’ gibi değerlendirilen filmin aslında yapımcılığını yaptığı bir belgesel olduğunu söyledi. Ama asıl amacının belgeselin reklamını yapmak değil, Trump’ı protesto etmekmiş:

‘’Önce Manafort suçlu bulundu, sonra Cohen avucundaki her şeyi saçtı; sıradakinin Trump olduğunu umut ediyoruz.’’

Protestocu hakkında hiçbir suçlamayla soruşturma başlatılmadı.