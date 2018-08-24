Time, ABD Başkanı'nı kapaklarında ‘adım adım' batırdı

Hazırladığı kapaklarla dünyanın dört bir yanında gündemi belirleyen Time dergisinin ABD Başkanı Donald Trump'ı konu eden kapakları da yönetimin nabzını tutuyor.

Derginin son bir buçuk yılda çıkan üç 'Trump kapağı'nda ABD Başkanı, yavaş yavaş su altında kaldı. Derginin başlıklarında önce 'burada görülecek hiçbir şey yok' dendi, sonra 'fırtına' çıktı. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak dergide ise Trump, fırtınanın getirdiği sel sularının altında kalmış, hayatta kalmaya çalışıyor olacak.

Son bir buçuk yılda çıkan kapaklar belli; ancak bu noktadan sonra dünyanın gözü hem ABD'deki 'azil tartışmaları'nın hem gelecek Kasım'da yapılacak Kongre seçimlerinin hem de yeni kapakların üzerinde olacak. Başkan'ın 'dipte'n çıkıp çıkamayacağını henüz bilmiyoruz.

“Burada görülecek bir şey yok”

Derginin 27 Şubat 2017’de piyasaya çıkan sayısında Trump, Oval Ofis’te otururken şiddeti henüz belli olmayan bir rüzgâr masasının üzerindeki kağıtların uçuşmasına, Başkan’ın saçının dağılmasına ve kravatının havalanmasına sebep oluyordu. Başlık ise “Burada görülecek bir şey yok” olarak belirlenmişti.

O günlerde Beyaz Saray’ın içinde bir ‘kaos’ yaşandığı tartışılıyor, Trump yönetiminden kimi isimler istifa ediyor kimileri ise kovuluyorlardı. Başkan’ın çıkarmak istediği ‘göçmen karşıtı yasalar’ da ABD’li yargıçlara takılıyor, ABD’de ve dünyanın başka köşelerinde insanlar, Trump’a karşı sokağa dökülüyorlardı. Yani Beyaz Saray’da ‘görülecek pek çok şey vardı’.

“Fırtına”

Kapakların çizeri Tim O’Brien, ilk kapağın yayınlamasının ardından Washington’daki ‘kaos’un biteceğini, ‘vatansever insanların işleri düzelteceğini’ düşündüğünü söylemişti. Ancak geçen bir yıl içinde kaosun artmasıyla, Trump yönetiminden kopuşların devam etmesiyle, Trump’ın Başkan çıktığı seçimlerde Rusya’nın etkili olduğuna dair tartışmaların alevlenmesi ve Başkan’ın yakın çevresinin başkanlık kampanyası sırasında kimi yolsuzluklara bulaştığına dair suçlamaların gün yüzüne çıkmasının ardından Time, yeniden O’Brien’ın kapısını çaldı ve yeni bir kapak yapmasını istedi.

23 Nisan 2018 tarihli sayısında derginin kapağında ABD Başkanı’nın Oval Ofis’te oturduğu nokta, saçının ve kravatının hâli değişmemiş ama ‘gücü belirsiz fırtına’ ofisi vurmuş; Trump’ın göğüs hizasına kadar sel suları yükselmişti.

Derginin başlığı ise bu defa “Fırtına” oldu. O’Brien, ‘fırtına metaforunun o günleri en iyi yansıtacak sembol’ olarak düşündüğünü ifade etti.

“Dipte”

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in yargılandığı davada itirafçı olma yoluna gitmesiyle ABD’de başlayan “azil” (Başkan’ın görevden alınması) tartışmalarının ardından çıkacak olan derginin kapağında da yine O’Brien’ın çizimi olacak.

Kapakta fırtına, Oval Ofis’i kaplamış; Başkan ise bu selin altında kalmış. Trump’ın kafası görünmüyor, Başkan su yüzeyinde ‘hayatta kalmaya’ çalışıyor. Bu defa başlık: “Dipte”

Trump’ın ‘su yüzeyinde kalmak için çırpınışı’, aslında bu Cohen’in ‘itirafçı’ olmasının ardından yaptığı açıklamalarda da görünebiliyordu.

Başkan, ‘kendisinin azledildiği’ takdirde ‘ekonominin batacağını’ öne sürdü. Oysa azledilmesi istenen eski ABD Başkanı Bill Clinton’un ‘azil sürecinde’ ekonomi, Trump’ın iddiasının aksine ‘çok daha iyiye’ gitmişti. Clinton'un azledilme kararı Senato'da aklanmıştı.

Şeytan boynuzları

Dergi, Başkan’ın ‘yılın insanı’ seçildiğini duyurduğu sayısında da Trump’ı ‘şeytan boynuzları’ ile sunmuştu.