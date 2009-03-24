ABD’de 5.3 milyon Alzheimerlı var

ABD'de yaklaşık 5.3 milyon Alzheimer hastasının olduğu, her Alzheimerlı hastanın Alzheimerlı olmayan hastaya göre sağlık harcamasının 3 kattan daha fazla olduğu bildirildi.



Alzheimer Derneği tarafından hazırlanan yıllık raporda, 2010 yılına kadar Alzheimer'a yakalananların sayısının yaklaşım yarım milyon artacağı, 2050 yılına kadar da yeni vakaların yıllık bir milyonu bulacağı tahmin edildi.



Raporda, Alzheimer ve diğer bunama hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı bakım maliyetlerinin yıllık 148 milyar doları aştığı belirtilerek, Alzheimer ile acil mücadele stratejisi oluşturmanın, milyonlarca kişinin hayatını koruyacağı, milyarca dolarlık sağlık sigortası ve harcaması yükünü azaltacağı vurgulandı.



Alzheimer Derneği, ABD'de Alzheimer'ın, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada olduğunu, hastalıklardan ölümlerin 2000-2006 yıllarında yüzde 47 oranında arttığını belirtti.



(AA)

