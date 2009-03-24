T24 LogoT24 Logo
Sağlık

ABD’de 5.3 milyon Alzheimerlı var

Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaklaşık 5.3 milyon Alzheimer hastası var.

24 Mart 2009 02:00

ABD'de yaklaşık 5.3 milyon Alzheimer hastasının olduğu, her Alzheimerlı hastanın Alzheimerlı olmayan hastaya göre sağlık harcamasının 3 kattan daha fazla olduğu bildirildi.

Alzheimer Derneği tarafından hazırlanan yıllık raporda, 2010 yılına kadar Alzheimer'a yakalananların sayısının yaklaşım yarım milyon artacağı, 2050 yılına kadar da yeni vakaların yıllık bir milyonu bulacağı tahmin edildi.

Raporda, Alzheimer ve diğer bunama hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı bakım maliyetlerinin yıllık 148 milyar doları aştığı belirtilerek, Alzheimer ile acil mücadele stratejisi oluşturmanın, milyonlarca kişinin hayatını koruyacağı, milyarca dolarlık sağlık sigortası ve harcaması yükünü azaltacağı vurgulandı.

Alzheimer Derneği, ABD'de Alzheimer'ın, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada olduğunu, hastalıklardan ölümlerin 2000-2006 yıllarında yüzde 47 oranında arttığını belirtti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24