ABD'de 50 bin federal devlet çalışanı maaşsız çalışacak

T24 Haber Merkezi

ABD'de hükümetin kısmen kapanması 26. gününe girerken yaklaşık 50 bin federal devlet çalışanı görevlerini maaşsız sürdürmek üzere işbaşı yapmaya çağrıldı. Göreve çağırılan yaklaşık 50 bin hükümet çalışanı hükümet tekrar açılana kadar maaş alamayacak. Federal hükümetin kısmen kapanması sonucunda 800 bin federal devlet çalışanı maaş alamadığı için çalışmıyordu.

Washington Post'tan Erica Werner'ın haberine göre hükümet kapanması süresince görevini devam ettirmeye çağrılan çalışanlar vergi iadelerini yapmak, uçuş güvenliğini denetlemek, ABD'nin ilaç ve yemek erzaklarını incelemek gibi önemli görevlerle sorumlu olacak.

Washington Post, bu işçiler maaşsız çalışmak üzere çağrılırken "Trump hükümeti ve Kongre'nin sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadığını" ifade etti.

Tıklayın- ABD'de neler oluyor? | "Trump'ın adımları dış ilişkileri altüst ediyor