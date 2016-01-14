ABD'de 1,6 milyarlık ikramiye sahibini buldu



ABD'de haftalardır devreden mega sayısal lotosunda 1 milyar 600 milyonluk ikramiye nihayet sahibini buldu.

„Powerball“ adlı şans oyununun yetkilileri, talihli kişinin Kaliforniya'dan olduğunu ve bu kişinin biletindeki doğru rakamların 4,8,19, 27, 34 ve yedek rakamın 10 olduğunu onayladılar.

Büyük olasılıkla başka eyaletlerde de ikramiyeyi kazananlar olduğu tahmin ediliyor.

Loto şirketinin açıklamasına göre son günlerde ikramiyenin doruk yapması nedeniyle ABD içinde ve dışında lotto için adeta kuyruklar oluştu.

Şanslı kişi, ikramiyesini 29 yıl içinde taksitler halinde, ya da bir kerede topyekün alma hakkına sahip.

İkramiyenin yaklaşık yüzde 40'ı ise vergi olarak maliyeye ödeniyor.

AFP/ÇA/NH