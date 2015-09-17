ABD'de 14 yaşındaki 'mucide' gözaltı



Olay Teksas eyaletinin Irving kentinde meydana geldi. Lise öğrencisi Ahmet Muhammed evinde yaptığı dijital saati öğretmenine göstermek üzere okula götürdü. 14 yayındaki Ahmet'in çantasından sarkan kablolar ve "tik-tak" sesinden şüphelenen İngilizce öğretmeni okul idaresine haber verdi. Ahmet, okula gelen 6 polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Parmak izi alındı, saatlerce emniyette kaldı.

"Dallas Morning News" gazetesinin internet sitesi, Ahmet'e ait bir video kaydını yayınladı. Elektronik parçalarla dolu odasında görülen Ahmet, "Deneyler yapmaya bayılıyorum" diyor. Mekanik ve fen bilimlerine meraklı Ahmet'in okulda da robot kulübüne üye olduğu açıklandı.

'Adı Muhammed olunca'

Ahmet'in Sudan'dan göçen babası ise "Oğlum insanlık için iyi şeyler icat etmek istiyor. Ama 11 Eylül'den sonra adı Muhammed olunca kötü muamele görüyor" dedi.

ABD'de muhtemel terör eylemlerini önlemek amacıyla okullarda olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. 3 gün okuldan uzaklaştırılan Ahmet'in, "Bir daha hiçbir icadımı okula götürmeyeceğim" diye söz verdiği bildirildi.