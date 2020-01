ABD'li yıldız Whitney Houston küvette ölü bulundu!

Amerikalı ünlü şarkıcı Whitney Houston, 48 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles’daki Beverly Hilton otelinde odasındaki banyonun küvetinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; "The Bodyguard" adıyla gösterilen filmindeki "I Will Always Love You" (Seni Daima Seveceğim) şarkısıyla Türkiye'de de milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran Whitney Houston, dün gece 23.55'te, Los Angeles’daki Beverly Hilton otelinde ölü bulundu.

Whitney Houston’un, Beverly Hilton’un dördüncü katındaki odasından ses vermemesi üzerine çağrılan acil sağlık ekipleri, ünlü şarkıcının cesedini küvetin içinde buldu.

Beverly Hills polisi yaptığı açıklamada herhangi bir cinayet izine rastlanmadığını kaydetti. Teğmen Mark Rosen, “Şu anda her hangi bir suç kastı için bariz bir işaret belirleyemedik. Beverly Hills polisi dedektifleri soruşturmaya devam ediyor.” dedi.

Son gününde tuhaf davranışlar sergiledi

Grammy ödül töreni öncesi şehre gelen şarkıcının son iki gününe tanık olan gazeteci ve dostları, Houston’un tuhaf davranışlar sergilediğini belirtiyor. Perşembe günü galanın provasında, uyumsuz elbiseleri ve terden mi sudan mı olduğu anlaşılmayacak şekilde ıslak saçları ile dikkat çekmiş. Houston’un balo salonunda çocukça hareketler yaptığı ve alkollü olduğu gözlendi.

Ölmeden önce sahnede söylediği şarkılar bir ilahi oldu

Aynı gece Tru gece kulübünde R&B şarkıcısı Kelly Price’ın Pre-Grammy partisine katılan Houston burada Price ile kısa bir duet de yaptı. İkilinin okuduğu ‘Yes Jesus loves Me (Evet İsa Beni Seviyor)’ ilahisi, Houston’un bu dünyada söylediği son şarkı oldu.

En çok ödül kazanan kadın sanatçı

415 ödülle dünyanın en çok ödül alan kadın sanatçısı olarak Guinness rekorlar kitabına giren, Grammy ödüllü sanatçının menajeri Kristen Foster, Houston’ın ölüm nedeninin kesin olarak bilinmediğini açıkladı. Houston çıkardığı 7 albüm ile 170 milyon CD satışına ulaşmıştı.

Hem sesi hem de güzelliğiyle "müzik dünyasının altın kızı" ve "pop müziğin kraliçesi" olarak anılan Whitney Houston'ın, son yıllarda kendisini uyuşturucu batağından kurtaramadığı biliniyor.

Eski eşi Bobby Brown'a tepkiler büyüyor



Tüm dünya Whitney Houston’ın ölümüyle sarsılırken Houston'ın hayranları efsane ismin ölümünden 2007'de boşandığı eşi Bobby Brown'u sorumlu tutuyor.

Bobby Brown eski eşi Whitney Houston’ın ölüm haberini Missipi’de çıktığı sahnede aldı. Aldığı bu haber sonrası sahnede fenalık geçiren Brown, apar topar sahneden indirildi. Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise çok üzgün olduğunu ve durmadan ağladığını söyledi.

Fakat her şeye rağmen Houston’ın hayranları, kendisini uyuşturucu ve alkolle tanıştıran ve bağılmı hale getirenin eski eşi Bobby Brown olduğunu savunuyor. Bu yüzden ünlü yıldızın ölümünden Brown'u sorumlu tutuyor. Özellikle sosyal medya da Bobby Brown'a tepkiler giderek büyüyor.



Uyulturucuyla tanıştı



Ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın özel hayatındaki ve kariyerindeki dönüm noktası Bobby Brown'la yaptığı evlilik oldu. Houston, yaklaşık 15 yıl evli kaldığı Brown'la çalkantılı bir evlilik geçirdi. 2007'de boşandığı eski eşi Bobby Brown'la yaptığı evlilik sırasında kazandığı uyuşturucu bağımlılığı yüzünden zor günler yaşadı. Dönem dönem uyuşturucu tedavisi görse de yakın zamanda şarkıcı kokain içerken görüldü.



Eşinden dayak yedi

Houston, evli oldukları bir dönemde Atlanta kentinin banliyösündeki evinin güvenlik görevlilerini arayıp, kocasının kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Ünlü çiftin evine giden polis, şarkıcıyı hırpalanmış bir halde buldu. Üst dudağında kesik ve yanağında çürük izlerine rastlanan Houston, apar topar hastaneye kaldırıldı.



Kızı intihara kalkıştı

Boşanmalarından bir yıl sonra Atlanta'da amcasının yanında yaşayan Whitney Houston'un 15 yaşındaki kızı Bobbi Kristina, kendisini ziyarete giden annesi Houston'u önce bıçaklamaya kalkıştı ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs etmişti. Genç kızın, Kaliforniya'da annesiyle yaşamak istediği ancak reddedildiği için isyan ettiği açıklandı.